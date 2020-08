Der richtige Verwendungszweck zählt

Zweckgebundene Kredite bieten oft bessere Konditionen als solche zur freien Verwendung. Wer also schon weiß, für was das geliehene Geld verwendet werden soll, kann dies im Kreditantrag angeben. Bei einem Autokredit dient zum Beispiel das finanzierte Fahrzeug als zusätzliche Sicherheit für die Bank. Das belohnen viele Anbieter mit einem günstigeren Zinssatz. Auch bei einer geplanten Umschuldung ist es wichtig, diese als Verwendungszweck anzugeben. So ist für die neue Bank klar, dass es sich nicht um ein zusätzliches Darlehen handelt. Der Kreditnehmer erhöht damit seine Chancen auf ein günstiges Kreditangebot der Bank und kann am Ende viel Geld sparen, indem er seinen teuren, alten Kredit durch ein neues, günstigeres Darlehen ablöst.