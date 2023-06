Der Kredit von Privat ist vor allem für Selbstständige geeignet

Vorteile des Privatkredits

Denn es gibt einige Banken, die keine Kredite an Selbstständige und Freiberufler vergeben. Der Grund hierfür ist einfach: Anders als etwa fest angestellte verfügen Sie nicht über ein gesichertes und festes Einkommen, das zuverlässig Monat für Monat auf dem Konto eingeht. Ein regelmäßiges Einkommen verbinden Banken mit einer finanziell abgesicherten Situation. Selbstständige und Freiberufler sind dagegen von der Auftragslage und der Zahlungsmoral ihrer Kunden abhängig – in einem Monat fließt das Geld reichlich und bereits im Folgemonat können die Einnahmen knapper sein. Banken ist das Risiko einer Kreditvergabe daher schlichtweg zu groß – entweder vergeben Sie deshalb keinen Privatkredit oder nur zu schlechteren Konditionen.



Greifen Sie dagegen zu einem Kredit von Privat, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Ihnen das Darlehen gewährt wird. Aber auch hier müssen Sie als Selbstständiger und Freiberufler mit schlechteren Konditionen rechnen, denn Bankkredite haben in der Regel günstigere Zinsen.