Kreditantrag

Bei CHECK24 haben Kunden die Möglichkeit, über einige Banken einen volldigitalen Kredit abzuschließen. Dazu ist es erforderlich, dass sie während der Kreditbeantragung alle relevanten Unterlagen entweder per Foto oder Scan in das Kundenkonto hochladen. Zusätzlich können die Kunden den Banken einen digitalen Kontoblick gewähren, der die Bewilligung beschleunigt. Anstatt via Postident-Verfahren, legitimieren sich Kreditnehmer in diesem Fall per Videoidentifizierung.

Wie die beiden Verfahren funktionieren erklären wir im folgenden Abschnitt. Für den volldigitalen Abschluss können die Kunden abschließend per elektronischer Signatur den Kreditvertrag online unterschreiben. In der Regel liegt das Geld am nächsten Bankarbeitstag oder wenige Tage später auf dem Konto bereit.