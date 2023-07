Schnell, schneller, Sofortkredit Noch schneller zum Sofortkredit - so geht´s

A A A

Sofortkredite, Expresskredite oder Blitzkredite zahlen das Geld besonders zügig aus. Dank digitaler Prozesse kann das Darlehen am gleichen Tag von der Bank zur Auszahlung angewiesen werden, je nach Vertragspartner wird der Kredit sogar taggleich auf dem Girokonto gutgeschrieben. Der Antragssteller muss dafür aber ein paar Informationen für die Bank und ihre Entscheidung bereithalten. Auf was kommt es bei Sofortkrediten an und wie schnell kann der Kunde wirklich über sein Geld verfügen?

Ein Sofortkredit funktioniert im Grunde wie ein gewöhnlicher Ratenkredit, nur schneller. Denn über diese Blitzkredite entscheidet die Bank bereits nach Eingabe und Prüfung des digitalen Kontoauszugs. Dafür kann sich der Kunde in das Onlinebanking seines Gehaltskontos einloggen, was nicht nur einfach, sondern auch sicher ist. Wer dann so einen Kredit über CHECK24 anfragt, bekommt von der Bank direkt den Zinssatz für den Sofortkredit genannt und erhält – das ist das Besondere – bereits auch eine verbindliche Zusage der Bank.

Wenn sich der Verbraucher dann für eines dieser Angebote im CHECK24 Kreditvergleich entscheidet, wird sein Kreditvertrag direkt ausgestellt und muss nach der Legitimation nur noch unterschrieben werden – natürlich geht auch das digital und somit unglaublich schnell.

Ist alles erledigt, steht der Kredit zur Auszahlung auf das Girokonto bereit. Manche Banken bieten dafür sogenannte Echtzeitüberweisungen an. Dann wird das Geld noch am gleichen Kalendertag auf dem Auszahlungskonto verbucht, kann abgehoben und ausgegeben werden. Früher hat die Anfrage über die Aufnahme bis zur Vertragsunterzeichnung eines Kredites mehrere Tage oder sogar Wochen gedauert. Heute passiert das alles einfacher, online und zudem blitzschnell.

So funktioniert der digitale Sofortkredit

Jede Bank benötigt für ihre Entscheidung über einen Kredit ein paar Informationen und Nachweise vom Kunden. Bei Sofortkrediten laufen diese Prüfprozesse sekundenschnell und automatisiert ab, sodass die Bank umgehend ihr finales Angebot abgeben kann. Dafür muss der Kreditnehmer seine digitalen Kontoauszüge des Gehaltskontos zur Verfügung stellen, was ganz einfach über das Login ins Onlinebanking möglich ist. Die Bank kann so zum Beispiel die Angaben zum Gehalt blitzschnell abgleichen und bestätigen. Das funktioniert freilich automatisch und somit ohne Personalaufwand. Durch das Verbinden des Bankkontos kann das Geldhaus auch weitere für sie wichtige Daten digital auswerten, was ihr Kosten spart, denn kein Bankangestellter muss Kontoauszüge scannen oder händisch eine Einnahmen-Ausgaben-Rechnung erstellen. Der Kunde kann dadurch ebenfalls profitieren, denn Banken geben häufig diese Ersparnis in Form von günstigeren Kredit-Zinssätzen an sie weiter.

So legitimiert sich der Kunde digital

Nachdem die Bank ihr Angebot abgegeben hat und der Kunde sich für einen der Sofortkredite entschieden hat, geht es weiter mit dem Kreditvertrag. Dafür muss sich der Kunde noch legitimieren, um ihn dann im letzten Schritt digital zu unterschreiben. Das funktioniert je nach Bank am schnellsten über das neue Sofort-Ident. Dieses Verfahren zeichnet sich nicht nur durch die Schnelligkeit aus. Es kann rund um die Uhr an 7 Tagen die Woche durchgeführt werden, ganz ohne lästige Warteschleifen. Dabei erfüllt es höchste Sicherheitsstandards.

CHECK24 Tipp:

Sofort-Ident funktioniert derzeit nur bei Kreditabschluss in der CHECK24 App. Was der Kunde dafür bereithalten muss, ist sein Smartphone samt Kamera, in die er seinen Personalausweis (sollte noch gültig sein) hält. Die Daten werden automatisch vom System erkannt, können aber anschließend vom Kunden überprüft und ggfs. korrigiert werden. Als Bestätigung des Vorgangs dient eine Onlinebanking-Überweisung von 1 Cent. Als Dankeschön werden 60 Cent zurücküberwiesen. Für mehr Informationen hier klicken. Fehlt nur noch die Unterschrift, die durch die Eingabe einer Nummer (TAN) ersetzt wird, die per SMS aufs Smartphone kommt. Fertig – der Kredit steht zur Auszahlung bereit.

Alternative Video-Ident

Viele Banken bieten dem Kunden auch die Legitimation und Unterschrift des Kreditvertrages über das Videoident-Verfahren an. Diese ist bequem per Smartphone, Tablet oder PC möglich. Wie schnell und einfach das funktioniert, sehen Sie in diesem 60-Sekunden-Video:



Hinweis: Im CHECK24 Kreditcenter werden alle Legitimationsverfahren auf einen Blick für dieses spezielle Angebot angezeigt. Der Kunde kann also selbst entscheiden, wie und mit welchem System er sich legitimieren möchte. Denn noch bieten nicht alle Kreditbanken das Sofortident-Verfahren an.

Schnell zum Kredit: Das können Kunden selbst beachten

Damit es keine Verzögerungen gibt, sollten Kunden auf die richtige Eingabe Ihrer Daten achten. Tippfehler, Zahlendreher, falsche Wohnadressen oder Angaben zum Einkommen verzögern unnötig den Prozess. Für die digitalen Identverfahren wird ein Mobiltelefon oder ein anderes mobiles Endgerät mit guter Kamera benötigt. Klingt kompliziert, ist es aber nicht. Zudem spart sich der Kreditnehmer den Gang zur Bank oder zur Postfiliale, um seinen Kredit zu bekommen.

Sofortkredit ohne Schufa? Das gibt es nicht.

Besonders im Bereich der Sofortkredite locken viele unseriöse Anbieter mit der Möglichkeit, schnell Geld zu leihen, ohne die Abfrage bei einer Auskunftei wie der Schufa vorzunehmen. Um solche Lockangebote sollten Kreditsuchende einen weiten Bogen machen. Denn alle Banken und Kreditvermittler sind in Deutschland gesetzlich dazu verpflichtet, die Bonität ihrer potenziellen Kunden im Vorfeld der Kreditvergabe zu prüfen. Dazu gehört auch die Schufa-Abfrage. Über den CHECK24 Kreditvergleich können Kunden so oft sie wollen, die Konditionen verschiedener Kredite vergleichen. Denn auf Ihren Score bei der Schufa hat das Einholen verschiedener Sofortkredit-Angebote keinen Einfluss und ist garantiert immer Schufa-neutral.

Warum der Dispokredit keine gute Alternative ist

Warum einen Sofortkredit aufnehmen, wenn es doch den Dispokredit auf dem Girokonto gibt? Dieser steht dem Kunden auch schnell zur Verfügung. Aus Kostengründen ist er aber nicht zu empfehlen, da der Zinssatz deutlich höher und teurer ist, als es bei Sofortkrediten der Fall ist. Laut einer Analyse von Barkow Consulting stiegen die Zinssätze für Dispokredite im Mai 2023 im Schnitt auf 10,1 Prozent p.a. und damit auf den höchsten Stand seit über 10 Jahren an. Der Anstieg ist der höchste seit Beginn der Datenaufzeichnungen vor über 20 Jahren.