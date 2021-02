Baufinanzierungs-Vergleich Mit diesen Zinsen können Sie bei Ihrer Baufinanzierung rechnen

Möchten Sie schon vor der Suche nach einer passenden Immobilie Ihre Möglichkeiten der Finanzierung einschätzen können? Oder haben Sie bereits eine laufende Baufinanzierung und möchten wissen, ob eine Umschuldung derzeit für Sie infrage kommt? In beiden Fällen kann Ihnen ein Überblick über die möglichen Finanzierungen bei der Orientierung helfen. Diesen verschaffen Sie sich über den Baufinanzierungs-Vergleich von CHECK24: Die wichtigsten Angaben zu Ihnen als Kreditnehmer sowie zu Ihrer Immobilie – falls Sie schon eine bestimmte im Blick haben – genügen, um einen genau auf Ihren Bedarf zugeschnittenen Marktüberblick zu erhalten.

Sie sehen, welche Anbieter überhaupt für Sie infrage kommen und können die wichtigsten Konditionen überblicken – vom Zinssatz über die monatliche Rate bis hin zu den Besonderheiten bei Vertragsgestaltung und Rückzahlung . Mit der Möglichkeit, einzelne Angaben zu ändern, können Sie zudem die ausgewählten Finanzierungen noch besser an Ihren persönlichen Bedarf anpassen.

Bei jeder Finanzierung können Sie sich einen weitreichenden Eindruck von den Vertragsbestimmungen verschaffen. In der Detailansicht sehen Sie zum Beispiel, welche Regelungen bei der Auszahlung gelten, welche Unterlagen benötigt werden oder wie Ihr Tilgungsplan aussehen könnte.

Die aktuellen Bauzinsen immer im Blick

Damit Sie den Überblick über die für Sie möglichen Finanzierungen auch weiterhin behalten, können Sie Ihr persönliches Vergleichsergebnis in Ihrem CHECK24 Kundenbereich jederzeit wieder einsehen.

Sollten Sie noch auf der Suche nach einer Immobilie sein, haben Sie zudem die Möglichkeit, sich über den Zinsradar, Ihren persönlichen Newsletter von CHECK24 auf dem Laufenden zu halten. So verpassen Sie keine für Sie wichtige Zinsänderung, bis es an die Finanzierung Ihrer Wunschimmobilie geht.