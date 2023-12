Neues Zahlungssystem und Ende von girogo

München, 04.12.2023 | 11:24 | anb

Ein neues Jahr ist für viele nicht nur Anlass für gute Vorsätze, sondern bringt häufig auch Änderungen in den unterschiedlichsten Bereichen mit sich. Im Jahr 2024 müssen zum Beispiel Sparkassen-Kunden endgültig von einem Angebot Abschied nehmen. Gleichzeitig gibt es bankenübergreifend neue Entwicklungen im bargeldlosen Zahlungsverkehr. Was in den kommenden 12 Monaten auf Sie zukommt, haben wir für Sie zusammengefasst.

Ende 2024 ist Schluss mit girogo

2024 startet das digitale Brieftaschensystem Wero

Echtzeit-Überweisung für alle schon 2024?

Bei höheren Kontogebühren in 2024 Konto wechseln

Lange bot die Sparkasse eine Prepaid-Karte – die Sparkassen GeldKarte – mit der sogenannten girogo-Funktion an: Die Karte konnte mit einem Betrag aufgeladen und zur kontaktlosen Zahlung kleinerer Beträge bis 25 Euro genutzt werden. Bereits seit Juli 2020 gibt die Sparkasse sie nicht mehr heraus, trotzdem besitzen noch einige Kunden eine funktionierende Karte, die älter als Juli 2020 ist. Auch damit soll nun endgültig Schluss sein.. Bis dahin können sie noch aufgeladen und zur Zahlung genutzt werden. Für Ersatz sorgt seit dreieinhalb Jahren die Sparkassen Debitkarte. Mit ihr kann bis zu einem Betrag von 50 Euro kontaktlos gezahlt werden. Alternativ ist damit auch mobiles Bezahlen per App möglich.Bargeldloses Bezahlen soll einheitlich werden. 16 europäische Finanzdienstleister aus Belgien, Deutschland, den Niederlanden und Frankreich unterstützen diese Idee und treiben die „European Payments Initiative“ (EPI) voran.und soll zum Beispiel alsund dem schnellen Verschicken von Geld dienen. Aber auch das Bezahlen in Geschäften soll langfristig damit möglich sein. Mit dieser europäischen Zahlvariante will EPI den amerikanischen Kreditkartenunternehmen Mastercard und Visa sowie den Bezahldiensten Apple Pay und Google Pay Konkurrenz machen. Kunden können ihre Girocard oder das Girokonto teilnehmender Banken in der Wero-App hinterlegen.Bisher beteiligen sich in Deutschland die Deutsche Bank, die Sparkassen-Finanzgruppe und die genossenschaftliche DZ Bank. Auch Geldinstitute aus den Niederlanden und Frankreich sind dabei. Darunter die ING und die BNP Paribas. Den Start bei Wero macht. Eine Testversion soll schon im Dezember laufen.Bargeldloses Bezahlen gewinnt immer mehr an Bedeutung: Laut der fünften Auflage des Visa Payment Monitors in Zusammenarbeit mit forsa nutzen mittlerweile 23 Prozent der Deutschen an der Kasse das Mobiltelefon oder andere mobile Geräte. Vier Jahre zuvor waren es nur sechs Prozent.Der EU-Rat und das Europaparlament haben sich bereits darauf geeinigt, jetzt sollen noch die EU-Staaten grünes Licht geben:. Was einige Geldinstitute derzeit schon kostenlos anbieten, lassen sich andere teuer bezahlen oder bieten es gar nicht an. Das soll sich ändern, denn die Gebühren für die Sofortüberweisung dürfen nicht höher sein als die für Standardüberweisungen. Wann genau das neue Gesetz in Kraft treten kann, hängt nun von der Entscheidung der EU-Staaten ab. Zunächst wird es einen Übergangszeitraum geben, der im Euro-Währungsgebiet kürzer sein soll als für das Nicht-Euro-Währungsgebiet. Ein Start in 2024 ist zwar nicht gesichert, aber durchaus möglich. Mit Echtzeit-Überweisungen lässt sich Geld innerhalb weniger Sekunden von einem auf ein anderes Konto transferieren, unabhängig von Bankenöffnungszeiten.Banken müssen aktiv die Zustimmung der Kunden einholen, wenn sie die Gebühren für die Kontoführung oder andere Services erhöhen. Böse Überraschungen sind so nicht möglich. Auch im neuen Jahr sollten Verbraucher dieund vor allem reagieren, wenn eine Gebührenerhöhung angekündigt wird – nicht nur bezüglich der Kontoführung, sondern auch für andere Leistungen wie Geldabheben oder Überweisungen. Hier lohnt sich ein Vergleich immer. Besonders günstig sind oft Direktbanken, da sie keine Filialen betreiben müssen und so bessere Konditionen an ihre Kunden weitergeben können. Zudem ist der Wechsel vom alten auf ein neues Konto mit dem CHECK24 Kontowechselservice schnell erledigt. So lässt sich auch im Jahr 2024 ohne großen Aufwand Geld sparen.