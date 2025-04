Ausgabe einer Girocard 1,49 € (optional in der Strecke auswählbar); Partnerkarte: 1,49 € (optional in der Strecke auswählbar) Ausgabe einer Debitkarte 0 €; Partnerkarte: 0 € Einsatz der Karten zum Bezahlen in Fremdwährung Girocard: nicht möglich Debitkarte: 2,20% Buchungen (Überweisung, Dauerauftrag, Lastschrift) 0 € / 0 € / 0 € Bargeldauszahlung an Geldautomaten Girocard: 0 € (ab 50 € an Geldautomaten der ING) Debitkarte: 0 € (ab 50 € deutschland- und euroweit an Geldautomaten mit VISA-Zeichen) Bargeldauszahlung an fremden Geldautomaten in Fremdwährung Girocard: 5 € Debitkarte: 2,20% Bargeldauszahlung in der Bankfiliale/ Handel in ReiseBank Filiale ab 5.000-25.000 € möglich, Kosten: 0,25% des Betrags mind. 19 €; in einigen Geschäften (z.B. ALDI Süd) mit der Girocard oder via die App kostenlos möglich Bargeldeinzahlung 1% des Einzahlungsbetrags mind. 2,50€ an ING Einzahlungsautomaten mit der Girocard; Alternativ über die App im Supermarkt für 1,5% vom Einzahlungsbetrag oder in Filialen der ReiseBank für 7,50 € je 5.000 € Mobiles Bezahlen Apple Pay, Google Pay Sonderleistungen Fotoüberweisung, Kleingeld Plus, Nachhaltige Einlagenverwendung, 1 € mtl. zur Unterstützung sozialer & ökologischer Förderprojekte und optional: weitere Förderung der Projekte durch Kleingeld Plus