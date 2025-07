Ausgabe einer Girocard 0 € (pro Monat); Partnerkarte: Keine Partnerkarte verfügbar Ausgabe einer Debitkarte 0 €; Partnerkarte: Keine Partnerkarte verfügbar Einsatz der Karten zum Bezahlen in Fremdwährung Girocard: nicht möglich Debitkarte: 1% vom Umsatz, mind. 0,77 € max. 3,83 € Buchungen (Überweisung, Dauerauftrag, Lastschrift) 0 € / 0 € / 0 € Bargeldauszahlung an Geldautomaten Girocard: 0 € (an Geldautomaten der BBBank oder CashPool-Partnern) Debitkarte: 0 € (36 Freiverfügungen am Geldautomaten pro Abrechnungsjahr, jede weitere Verfügung 1,50 €. Ggf. wird durch den Geldautomatenbetreiber ein zusätzliches Entgelt erhoben.) Bargeldauszahlung an fremden Geldautomaten in Fremdwährung Girocard: 1% vom Umsatz, mind. 3,50 € Debitkarte: 1% vom Umsatz, mind. 3,50€, zzgl. 1,25% vom Umsatz bei Zahlung in Fremdwährung Bargeldauszahlung in der Bankfiliale/ Handel 0 € (es gelten die Bedingungen des Händlers) Bargeldeinzahlung 0 € (3 € bei Münzgeldeinzahlung) Mobiles Bezahlen Apple Pay Sonderleistungen Multibanking, Echtzeitüberweisung, Fotoüberweisung