Ausgabe einer Girocard 1,25 € (in der Antragstrecke optional wählbar); Partnerkarte: 1,25 € (in der Antragstrecke optional wählbar) Ausgabe einer Debitkarte nicht verfügbar Einsatz der Karten zum Bezahlen in Fremdwährung Girocard: 1% mind. 0,77 € max. 3,83 € Buchungen (Überweisung, Dauerauftrag, Lastschrift) 0 € / 0 € / 0 € Bargeldauszahlung an Geldautomaten Girocard: 0 € (an Automaten der Volks- und Raiffeisenbanken für 13 Abhebungen pro Quartal) Bargeldauszahlung an fremden Geldautomaten in Fremdwährung Girocard: 1% mind. 5,00 € Bargeldauszahlung in der Bankfiliale/ Handel am Bankschalter nicht verfügbar; mit der Gircard in vielen Supermärkten kostenlos Bargeldabheben Bargeldeinzahlung 0 € Mobiles Bezahlen Apple Pay Sonderleistungen 10 € Spende der PSD Bank Nürnberg pro Kontoeröffnung an eine gemeinnützige Organisation; PSD Benefits: Rabatte bei Nürnberger Partnerunternehmen