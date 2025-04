Ausgabe einer Girocard 1 € (physische Karte optional in der Strecke zubuchbar; digitale Girocard für Android kostenlos); Partnerkarte: nicht verfügbar Ausgabe einer Debitkarte nicht verfügbar Einsatz der Karten zum Bezahlen in Fremdwährung Girocard: 1%, mind. 0,77 €, max. 3,83 € Buchungen (Überweisung, Dauerauftrag, Lastschrift) 0 € / 0 € / 0 € Bargeldauszahlung an Geldautomaten Girocard: 0 € (an CashPool Automaten und Automaten anderer Sparda-Banken) Debitkarte: 0 € Bargeldauszahlung an fremden Geldautomaten in Fremdwährung Girocard: 1%, mind. 4,00 € Bargeldauszahlung in der Bankfiliale/ Handel 0 € (in einigen Geschäften (z.B. ALDI Süd) mit der Girocard kostenlos möglich) Bargeldeinzahlung 0 € (am CashPool Automaten; am Schalter 5,50 € pro Safebag) Mobiles Bezahlen Apple Pay Sonderleistungen Echtzeitüberweisung, Multibanking, Fotoüberweisung, CO2 Check, Girocard aus recycltem Ozean Plastik, Gemeinsames Konto, opt. Kreditkarte ab 25€/Jahr mit kostenloser weltweiter Bargeldverfügbarkeit