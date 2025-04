1. Giro extra plus mehr Infos 2,0 Kontonote gut 11,90 € 9,42% 7.000 0 € 4,24/5 zum Antrag

Ausgabe einer Girocard 0 €; Partnerkarte: 0,50 € Ausgabe einer Debitkarte 1,50 € (optional in der Strecke auswählbar); Partnerkarte: 1,50 € Einsatz der Karten zum Bezahlen in Fremdwährung Girocard: 1,85% Debitkarte: 1,85% Buchungen (Überweisung, Dauerauftrag, Lastschrift) 0 € / 0 € / 0 € (Beleg­hafte Über­wei­sun­gen inklusive) Bargeldauszahlung an Geldautomaten Girocard: 0 € (an Cash Group und Cardpoint Geldautomaten) Debitkarte: 0 € (an Cash Group und Cardpoint Geldautomaten) Bargeldauszahlung an fremden Geldautomaten in Fremdwährung Girocard: 1% mind. 5,99 € Debitkarte: 2,5% mind. 5,00 € zzgl. 1,85% für den Auslandseinsatz zzgl. 0,5% für Währungsumrechnung Bargeldauszahlung in der Bankfiliale/ Handel 0 € (wenn Auszahlungsbetrag über 1.000 €; im Handel: mit der Girocard oder per QR Code in vielen Supermärkten möglich) Bargeldeinzahlung 0 € Mobiles Bezahlen Apple Pay, Google Pay Sonderleistungen paydirekt, Postbank Kundenprogramme (exklusive Angebote und Aktionen), Pokets, individuelle Produktangebote seitens der Bank

2. Giro pur mehr Infos 2,0 Kontonote gut 0 € 11,29% 7.000 100 € 4,24/5 zum Antrag

Ausgabe einer Girocard 0 €; Partnerkarte: 0,50 € Ausgabe einer Debitkarte 1,50 € (optional in der Strecke auswählbar); Partnerkarte: 1,50 € Einsatz der Karten zum Bezahlen in Fremdwährung Girocard: 1,85% Debitkarte: 1,85% Buchungen (Überweisung, Dauerauftrag, Lastschrift) 0 € / 0 € / 0 € (beleglose Buchugen) Bargeldauszahlung an Geldautomaten Girocard: 0 € (an Cash Group und Cardpoint Geldautomaten) Debitkarte: 0 € (an Cash Group und Cardpoint Geldautomaten) Bargeldauszahlung an fremden Geldautomaten in Fremdwährung Girocard: 1% mind. 5,99 € Debitkarte: 2,5 % mind. 5,00 € zzgl. 1,85 % für den Auslandseinsatz zzgl. 0,5 % für Währungsumrechnung Bargeldauszahlung in der Bankfiliale/ Handel 6 € (am Schalter; mit der Girocard oder per Bargeld-Code in vielen Supermärkten möglich) Bargeldeinzahlung 0 € (am SB-Terminal; am Schalter 6 €) Mobiles Bezahlen Apple Pay, Google Pay Sonderleistungen paydirekt, Postbank Kundenprogramme (exklusive Angebote und Aktionen), Pockets, individuelle Produktangebote seitens der Bank

3. Giro plus mehr Infos 2,0 Kontonote gut 5,90 € 11,29% 7.000 0 € 4,24/5 zum Antrag