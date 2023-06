Wie lange dauert es bis der Kreditbetrag zur Verfügung steht?

Um Ihnen die Entscheidung für den Ratenkredit einer bestimmten Bank zu erleichtern, steht Ihnen unser Kreditvergleichsrechner zur Verfügung. Zudem profitieren Sie von einer kostenlosen Beratung durch unsere Kredit-Experten.

Nachdem Sie Ihre Daten in unsere Antragsstrecke eingegeben haben, wird eine Kreditkonditionsanfrage an die Bank gesendet. Sie erfahren dann innerhalb der nächsten 48 bis 72 Stunden, ob der gewünschte Kredit bewilligt wurde. Auch unsere Kredit-Experten werden in der Beratung ihr Möglichstes tun, um das beste Angebot für Sie zu ermitteln.

Sobald Sie sich für das Angebot einer Bank entschieden haben, senden wir oder die Bank die Unterlagen per Email oder Briefpost an Sie. Diese füllen Sie aus und senden Sie unterzeichnet per Postident-Verfahren an das Kreditinstitut. Dabei legen Sie auch die benötigten Nachweise wie beispielsweise Einkommensbelege und Kontoauszüge bei.

Welche Nachweise für den Ratenkredit benötigt werden, ist dabei von den Konditionen des jeweiligen Kreditinstituts abhängig. Jedoch muss zumeist ein festes Arbeitsverhältnis mit regelmäßigen Einkünften in gleicher Höhe bestehen. Dies ist der Fall, da das Einkommen als Sicherheit für die Bank herangezogen wird. Sollte es zu einem Zahlungsausfall kommen kann die Bank Ihren Lohn pfänden lassen, um die Schuld zu begleichen.

Nach der Übersendung der Unterlagen wird die Bank diese prüfen. Fällt die Prüfung positiv aus, wird die Bank die Zahlung anweisen und Sie haben den Kreditbetrag innerhalb weniger Tage auf Ihrem Konto zur Verfügung.

Ein Kreditvergleich spart viel Zeit, da Sie nicht einzeln die Kreditangebote verschiedener Banken einholen müssen. Sparen Sie Zeit durch die Nutzung unseres Kreditrechners, der automatisch verschiedene Kredite vergleicht und für Sie das passende findet.