Das Wichtigste zum effektiven Jahreszins

Die meisten Kredite gibt es auf Basis bonitätsabhängiger Zinssätze. Das bedeutet, dass die Bonität, also die Kreditwürdigkeit des Schuldners, für die Höhe der Zinsangebote ausschlaggebend ist. Um die Bonität des potenziellen Kreditnehmers zu bestimmen, nutzt die Bank unter anderem Informationen der Schufa. In der sogenannten Schufa-Akte findet die Bank neben einigen persönlichen Daten Informationen über bereits bestehende Verbindlichkeiten und abweichendes Zahlverhalten in der Vergangenheit. Zudem spielen für die Bemessung der Bonität des Verbrauchers die Höhe des Einkommens und die Vermögenssituation des Verbrauchers eine wichtige Rolle. Je besser die Bank die Kreditwürdigkeit eines Kunden einschätzt, desto niedriger ist der effektive Jahreszins, den dieser monatlich bezahlen muss.

Einige Banken bieten ihren Kunden Kredite zu bonitätsunabhängigen Zinsen an. Das bedeutet, dass jeder Kunde, der ein Darlehen bei dieser Bank gewährt bekommt, den gleichen Zinssatz bezahlt. Um das Ausfallrisiko zu minimieren, haben diese Banken sehr strikte Richtlinien bei der Vergabe ihrer Darlehen. Zudem sollten Verbraucher beim Vergleich verschiedener Angebote von Krediten auf versteckte Bearbeitungskosten oder andere Gebühren achten. Diese können die gesamte Kreditsumme deutlich in die Höhe treiben.