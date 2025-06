Disagio – das müssen Sie wissen

Wann kann ein Disagio sinnvoll sein?

Durch das Disagio haben Sie als Kreditnehmer bereits einen Teil der Kreditkosten an die Bank gezahlt. Dadurch können sich die Zinszahlungen während der Kreditlaufzeit reduzieren, wenn die Bank aufgrund der Vorauszahlung einen günstigeren Kreditzins mit Ihnen vereinbart. Die niedrigeren Zinsen reduzieren insgesamt die Ratenbelastung. Je höher das vereinbarte Disagio ist, desto geringer sind die Zinsen während der Zinsfestschreibung.

Eine Vorauszahlung der Zinsen kann aus verschiedenen Gründen für Sie als Kreditnehmer vorteilhaft sein. Zum einen, wenn Sie unsicher sind, ob Ihr zukünftiges Einkommen ausreichen wird, um die Kreditrate mit einem höheren Zinsanteil zu bedienen. Zum anderen kann ein Disagio attraktiv sein, wenn Sie in einem Jahr überdurchschnittlich hohe Einkünfte erzielen. Schließen Sie in einem solchen Jahr eine Baufinanzierung mit einem Disagio ab, können Sie die vorab geleisteten Zinsen in manchen Fällen steuerlich absetzen. Das Disagio können Sie als Werbungskosten in Ihrer Steuererklärung angeben, wenn Sie die Immobilie vermieten und dadurch Einkünfte erwirtschaften.