Auto günstig finanzieren Autokredit, Leasing oder doch Finanzierung mit Schlussrate?

A A A

Autofinanzierung #1: Der klassische Autokredit

Autofinanzierung #2: Die Finanzierung mit Schlussrate



Wann eine Finanzierung mit Schlussrate teurer ist als ein Autokredit



Sind der Zinssatz und die Laufzeit identisch, entstehen bei einer Ballonfinanzierung höhere Kosten als bei einem klassischen Autokredit. Das lässt sich anhand einer einfachen Beispielrechnung erkennen: Für Autokredit und Ballonfinanzierung gilt jeweils: Kreditbetrag

der Kfz-Finanzierung 20.000 Euro Zinssatz 5,9 Prozent eff. p.a. Laufzeit 60 Monate Autokredit

mit gleich hohen Monatsraten Ballonfinanzierung

mit hoher Schlussrate Monatsrate 384,30 Euro 245,56 Euro Letzte Rate 384,30 Euro 10.000 Euro Gesamtkosten 23.058,02 Euro 24.487,96 Euro davon Zinskosten 3.058,02 Euro 4.487,96 Euro Ersparnis 1.429,94 Euro Sind der Zinssatz und die Laufzeit identisch, entstehen bei einer Ballonfinanzierung höhere Kosten als bei einem klassischen Autokredit. Das lässt sich anhand einer einfachen Beispielrechnung erkennen:

Autofinanzierung #3: Das Leasing

Fazit: Die optimale Autofinanzierung …

Anmerkung der Redaktion: Dieser Beitrag wurde zuerst am 17.12.2015 veröffentlicht und zuletzt am 10.10.2023 aktualisiert.

Die wenigsten Verbraucher haben ausreichende Ersparnisse, um die Anschaffungskosten für das Fahrzeug vollständig aus eigenen Mitteln aufzubringen – ganz gleich, ob es sich um einen Gebraucht- oder einen Neuwagenkauf handelt. Vor allem, nachdem Autos im vergangenen Jahr deutlich teurer geworden sind, so der DAT-Report 2023 der Deutsche Automobil Treuhand: Zahlten Käufer für einen Gebrauchtwagen 2021 noch im Schnitt 15.740 Euro, waren es 2022 18.800 Euro – 19 Prozent mehr. Nach wie vor seien aber 77 Prozent der Befragten auf ein eigenes Auto angewiesen. 83 Prozent nutzten Online-Verkaufsplattformen, um sich über Preise und vorhandene Modelle zu informieren.Ist der Preis erst einmal ermittelt, stellt sich die Frage nach der Finanzierung. Über einen Autokreditvergleich etwa lässt sich bereits im Vorfeld eines Kaufs ein guter Überblick über die besten Angebote verschiedener Banken und Kreditvermittler gewinnen. Der gewünschteDiese klassische Autofinanzierung über einen zweckgebundenen Ratenkredit ist unter Autokäufern nach wie vor beliebt, doch sie ist nur eine von mehreren Optionen der Pkw-Finanzierung. Welche es noch gibt und für welchen Autokäufer sich welche Finanzierung eignet, erfahren Sie hier.Wer sich für den Autokredit entscheidet, dem stehen zwei Anlaufstellen zur Wahl: der Autohändler auf der einen und die herstellerunabhängige Bank auf der anderen Seite. Beide haben ihre ganz eigenen Vorzüge. So sparen sich Autokäufer bei einerden Gang zur Bank und können überdies. Diese lohnen sich allerdings meist nur dann wirklich, wenn damit auch der persönliche Traumwagen beworben wird – in der Regel sind die günstigen Finanzierungsangebote. Mit demwiederum erhalten Käufer für gewöhnlich einen deutlich besseren Zinssatz als beim Händler und sparen so bei den Gesamtkosten für das Fahrzeug.Wesentliches Merkmal der Ballonfinanzierung ist die, die zum Ende der Laufzeit fällig wird und durch welche Verbraucher die monatliche finanzielle Belastung gering halten können. Gleichwohl ist die Schlussrate, die aufgrund ihres Umfangs auch als Ballon bezeichnet wird und dem Ballonkredit seinen Namen gibt, nicht zu unterschätzen.Wer die verhältnismäßig hohe Schlussrate nicht einkalkuliert hat und sie nicht aus eigenen Mitteln begleichen kann – gegebenenfalls auch durch den Verkauf des Wagens – muss eventuell eine Anschlussfinanzierung aufnehmen und sich im Klaren darüber sein, dass eine solcheverursachen kann. Eine weitere Alternative mit Blick auf die Finanzierung mit Schlussrate bietet hier die verwandte Drei-Wege-Finanzierung, bei welcher auch die Rückgabe des Autos an den Händler möglich ist.Leasing ist längst nicht nur Unternehmern ein Begriff. Im Ablauf vergleichbar mit Ballon- und Drei-Wege-Finanzierung, werden auch beim Leasing eines Fahrzeuges über eine vereinbarte Laufzeit monatliche Raten einschließlich Zinsen fällig, an deren Ende je nach Händler die Ablöse zum Restwert oder auch diesteht. Der entscheidende Unterschied liegt jedoch in den Eigentumsverhältnissen: Anders nämlich als bei der Fahrzeugfinanzierung mit Schlussrate ist Leasing in der Regel nicht auf den Erwerb eines Fahrzeuges ausgelegt, sondern nur auf ein. Es lässt sich daher am besten mit der Miete von Haus oder Wohnung vergleichen – nur dass Leasingnehmer eben für einen festgelegten Zeitraum einVor Abschluss eines Leasingvertrages gilt es jedoch zu bedenken, dass auchentstehen können, die im Vorfeld oft nicht abzuschätzen sind. Neben einer Ablöse bei Übernahme des Fahrzeuges zählen hierzu beispielsweise Kosten für zu viel gefahrene Kilometer.… ist eine, die bestmöglich zu den Ansprüchen des Autofahrers passt. Insofern ist die Wahl der richtigen Kfz-Finanzierung stets eine Einzelfallentscheidung.Tendenziell aber sind alle, deren Wagen als langfristige Anschaffung gedacht ist, mit einemgut beraten. Ob sich die Händlerfinanzierung oder doch eher die Darlehensabwicklung über eine unabhängige Bank rentiert, ist letztlich von den jeweiligen Rabattaktionen und dem persönlichen Wunschauto abhängig. In jedem Fall sollten Autokäufer bei der Finanzierung die Vorteile eines Online-Kredits beachten, der nicht nur deutlich günstiger ist als in der Bankfiliale, sondern durch die digitale Abwicklung auch wesentlich schneller abgeschlossen werden kann.Im Gegensatz hierzu isteine sinnvolle Option für alle, die sich nicht an ein Fahrzeug binden wollen und gern regelmäßig das neueste Modell fahren. Aufgrund der steuerlichen Vorteile ist diese Autofinanzierung jedoch besser für Unternehmer und Selbstständige als für den privaten Autofahrer geeignet.Als Kompromiss aus diesen beiden Optionen eignet sich dievor allem für Unentschlossene. Das gilt besonders für die Drei-Wege-Finanzierung, die auch die Rückgabe des Fahrzeuges ermöglicht. Eine Ballonfinanzierung ist indes meist nur dann eine echte Alternative zum klassischen Autokredit, wenn der Autokäufer bereits im Vorfeld sicher weiß, dass er die Schlussrate später aus eigener Kraft begleichen kann – etwa mithilfe eines auslaufenden Festgeldkontos.