Flexibles Finanzpolster Dispo- oder Rahmenkredit? Die CHECK24 CashReserve ist die bessere Alternative

Wer hohe Dispozinsen vermeiden, aber dennoch finanziell flexibel bleiben möchte, sollte sich die Vorteile der CHECK24 CashReserve genau ansehen. Sie bietet einen Kreditrahmen von bis zu 2.500 Euro und seit Kurzem können Nutzer auch beim Shopping kräftig sparen.

Hohe Dispozinsen bringen viele Girokontobesitzer in Deutschland regelmäßig zum Schwitzen. Einige Banken verlangen laut einer Untersuchung des Verbrauchermagazins Finanztest Spitzenwerte von über dreizehn Prozent bei Überziehung. Für das Jahr 2019 ermittelten die Experten einen durchschnittlichen Dispozins von 9,68 Prozent bei 1.285 Banken, Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken. Überschreiten Girokontobesitzer den mit der Bank vereinbarten Disporahmen ist mit noch höheren Zinsen zwischen fünfzehn und zwanzig Prozent zu rechnen. Man spricht in diesem Fall von einer geduldeten Überziehung.

Eine günstigere Alternative zu solch hohen Dispozinsen ist für Dauerüberzieher ein Ratenkredit über einen längeren Zeitraum, den es zu wesentlich günstigeren Zinssätzen gibt. Wer aber dauerhaft einen sehr flexiblen Kreditrahmen wünscht um zum Beispiel spontan auch kleinere Beträge über wenige Wochen zu nutzen, ist möglicherweise mit der CHECK24 CashReserve noch besser bedient.

Wie bei einem Dispokredit steht hier ein flexibler Kreditrahmen zur Verfügung. Sie können sich damit je nach individuellem Bedarf Geld leihen und es wieder zurückzahlen. Die Vorteile gegenüber dem Dispo bestehen im niedrigeren Zins und dem höheren verfügbaren Betrag. Je nach Bonität erhalten Nutzer der CashReserve bis zu 2.500 Euro, Kunden mit guter Bonität sogar 5.000 Euro als Kreditrahmen zu einem effektiven Jahreszinssatz zwischen 7,9 und 9,9 Prozent auf den genutzten Betrag.

Damit Sie auch jederzeit Geld zur Verfügung haben, erhalten Sie eine kostenlose Mastercard inklusive. Mit der zahlen Sie kontaktlos im Laden oder bequem im Internet. Bargeld gibt es ab einer Höhe von 300 Euro sogar weltweit kostenlos an allen Geldautomaten mit Mastercard-Logo. Auch mobiles Bezahlen ist dank deren ApplePay- und GooglePay-Funktion ganz einfach möglich.

So erhalten Sie in 3 Schritten Ihre CashReserve 1. Online abschließen

Sie geben Ihre persönlichen Daten ein oder nutzen Ihr vorhandenes CHECK24 Kundenkonto. Anschließend folgt die Legitimation und Ihre Unterschrift für den Antrag der CashReserve – natürlich papierlos und komplett online!



2. Starterpaket erhalten

Die gewünschte Sofortauszahlung erfolgt umgehend auf Ihr Girokonto. Die CashReserve Login-Daten und die kostenlose Mastercard kommen in wenigen Tagen per Post zu Ihnen nach Hause.



3. CashReserve nutzen

Nun können Sie direkt loslegen und online und offline mit Ihrer Mastercard bezahlen, per App Geld überweisen oder Bargeld am Automaten abheben.

Per App alles im Blick

Damit Sie stets Ihre Finanzen im Blick behalten, verwalten Sie die CashReserve in der CHECK24 App. Dort sind alle Umsätze übersichtlich aufgelistet und Sie können Ihr Geld von der CashReserve auf Ihr Girokonto überweisen– mit nur einem Klick. Sichtbar ist zudem Ihr aktueller Kreditrahmen, also welche Beträge zur Verfügung stehen und welche monatliche Rückzahlungsrate fällig ist. Allerdings können Sie auch jederzeit flexibel Ihren Rahmenkredit ausgleichen, mit einer Überweisung auf das Kredit-Konto. Das bietet sich beispielsweise bei einer größeren Reise an. Wenn Sie im Urlaubsland kostenlos Bargeld abheben möchten, können Sie dies direkt ausgleichen und sparen so teure Abhebegebühren. Gleichzeitig haben Sie innerhalb der App jederzeit den Überblick über Ihre Rückzahlungsrate: Denn mindestens 2,5 Prozent des höchsten geliehenen Betrags müssen Sie in monatlichen Raten zurückzahlen, eine höhere Tilgung ist dabei jederzeit festlegbar.

Exklusiv bei CHECK24: Zwei Prozent Cashback beim Online-Shopping

Die größte Stärke spielt die CashReserve als Shopping-Begleiter für Sie aus. Für Einkäufe in den CHECK24 Shopping Welten erhalten Sie zwei Prozent des Einkaufswertes direkt auf Ihrem CashReserve Konto gutgeschrieben. Damit profitieren Sie nicht nur von den gewohnt guten Preisen, sondern erhalten eine zusätzliche Rückerstattung, die an keine weiteren Bedingungen geknüpft ist. So können Sie sich bis zu maximal 200 Euro im Jahr als Cashback sichern. Das ist besonders interessant, wenn beispielweise eine große Anschaffung wie ein neuer Fernseher oder eine Waschmaschine ansteht.



Und so einfach geht‘s:

✓ Finden Sie bei CHECK24 Shopping den besten Preis für Ihr Wunschprodukt

✓ Nutzen Sie zur Zahlung bei CHECK24 Ihre CashReserve Mastercard

✓ Fertig! Die Gutschrift erfolgt automatisch innerhalb der nächsten Bankarbeitstage direkt auf Ihrem CashReserve Konto