Die beliebtesten Online-Zahlmethoden

München, 04.04.2024 | 10:28 | lwe

Die Kreditkarte gehört neben der Zahlung per PayPal, Rechnung und Lastschrift zu einer der beliebtesten Zahlmethoden beim Online-Kauf. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie "Online-Payment 2023" des Kölner Handlungsforschungsinstituts EHI.

Insgesamt liegt PayPal auf Platz 1 der beliebtesten Zahlmethoden. 29,6 Prozent der Online-Käufe wurden 2022 über den Bezahldienstleister abgewickelt. Es folgen der Kauf auf Rechnung mit einem Anteil von 23,8 Prozent und die Zahlung per Lastschrift mit 20,9 Prozent.

Die Nutzung von Kreditkarten für Online-Zahlungen hat in Deutschland zugenommen. Laut der Studie macht diese Zahlungsart einen Umsatzanteil von 12,1 Prozent im E-Commerce aus und belegt damit den vierten Platz. Im Vergleich zu 2021 ist der Anteil um 0,7 Prozentpunkte gestiegen.

Dabei wird in Deutschland mehr mit der Kreditkarte im Internet bezahlt, als es auf den ersten Blick scheint. Denn die virtuellen Karten von Visa, Mastercard und American Express sind häufig bei PayPal, Apple Pay, Google Pay und Co. hinterlegt. Da diese Dienste in Deutschland immer beliebter werden, werden auch die dahinterstehenden Kreditkarten immer häufiger genutzt. Diese Zahlungen sind jedoch nicht im Umsatzanteil von 12,1 Prozent enthalten.

Das Kölner Handelsforschungsinstitut befragte im Rahmen der Studie 138 deutsche Online-Händler zwischen Februar und März 2022.



-------

Hinweis: Dieser Artikel wurde erstmals am 16.04.2016 veröffentlicht und am 04.04.2024 aktualisiert.