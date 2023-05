Was bieten goldene Kreditkarten?

In Deutschland gibt es eine Fülle an Kreditkarten-Angeboten. Eine besondere Kategorie bilden dabei goldene Kreditkarten. Was genau bedeutet „Gold“ und sind diese Kreditkarten teurer als andere? Wir beantworten dazu die häufigsten Fragen und geben Tipps, für wen sich diese Kreditkarten besonders lohnen.

Goldene Kreditkarten bieten ihren Besitzern zusätzliche Vorteile (Foto: Getty Images / VioletaStoimenova)

Was sind goldene Kreditkarten? Kreditkarten zeichnen sich im Allgemeinen durch weltweite Akzeptanz aus. Das Zahlungsmittel aus Gold kann darüber hinaus noch so einiges mehr leisten – vor allem im Bereich Reisen. Der größte Vorteil einer sogenannten „goldenen Kreditkarte“ sind enthaltene Versicherungsleistungen einschließlich Auslandskranken- und Reiserücktrittsversicherung. Für Reisende sind diese besonders praktisch, da sie sich nicht selbst um den separaten Abschluss der Reiseversicherungen kümmern müssen. Ein weiterer Vorteil von „Gold-Kreditkarten“ sind Bonusprogramme, die dem Karteninhaber zusätzliche Vorteile wie Cashback oder Rabatte auf bestimmte Einkäufe bieten. Durch Kartenumsätze sammeln Nutzer bei einigen Gold-Karten wertvolle Meilen, die sie zum Beispiel für ein Upgrade in die Business Class einlösen können. Andere Kreditkarten erlauben Besitzern den Zutritt zu Lounges am Flughafen. Karteninhaber profitieren bei goldenen Kreditkarten oft auch von einem höheren Kreditrahmen. Dieser ist immer bonitätsabhängig, ein Verfügungsrahmen von 3.000 – 10.000 € ist allerdings keine Seltenheit. Wie viel kostet eine Kreditkarte Gold? Eine goldene Kreditkarte ist im Vergleich zur Standard-Kreditkarte aufgrund des höheren Leistungsumfangs meist auch mit höheren Kosten verbunden. Dazu gehört zum einen die Jahresgebühr. Die Gebühr kann je nach Anbieter zwischen 30 und mehreren Hundert Euro variieren. Bei manchen Anbietern richtet sich die jährliche Gebühr nach dem Kartenumsatz des Inhabers. Zum anderen können Gebühren im Zahlungsverkehr anfallen. Beim Einsatz im Ausland müssen Karteninhaber fürs Geldabheben zum Beispiel Fremdwährungsgebühren oder Sollzinsen bezahlen. Für Partner- oder Zweitkarten werden in der Regel ebenfalls Gebühren fällig. Die Vor-und Nachteile einer Kreditkarte Gold Vorteile Nachteile Zahlreiche Zusatzleistungen

wie Reiseversicherungen,

Rabatte oder Bonusmeilen Teilweise hohe

Jahresgebühren Echter Kreditrahmen Sollzinsen bei

Raten- oder Teilzahlung Weltweite Akzeptanz Fremdwährungsgebühren möglich Gibt es kostenlose goldene Kreditkarten? Ja, im CHECK24 Kreditkarten-Vergleich finden Kunden einige gebührenfreie goldene Kreditkarten mit zahlreichen Extras und Reiseversicherungen. Dennoch sollten sie die Konditionen und Gebühren genau überprüfen, um später unerwartete Kosten zu vermeiden. Einige Banken geben Kreditkarten aus, die nur im ersten Jahr kostenlos sind oder bei denen der Karteninhaber bestimmte Bedingungen erfüllen muss. Ein Beispiel hierfür ist die Hanseatic Bank GoldCard, die erst ab einem Jahresumsatz von 3.000 Euro kostenlos ist. Wird der Mindestumsatz nicht erreicht, fallen Gebühren an. Die TF Mastercard Gold und die Gebührenfrei Mastercard GOLD sind dagegen bedingungslos kostenlose Kreditkarten. Bei diesen Kreditkarten fällt keine jährliche Grundgebühr an. Allerdings können die hohen Sollzinsen zu zusätzlichen Kosten führen, da Karteninhaber für die Inanspruchnahme des Kredits durch Raten- oder Teilzahlung über 20 Prozent Zinsen p. a. zahlen müssen. Auch für Bargeldabhebungen fallen ab dem Abhebungstag Zinsen an. Kostenlose goldene Kreditkaten in der Übersicht TF Mastercard Gold Gebührenfrei Mastercard GOLD Hanseatic Bank GoldCard Jahresgebühr 0 € 0 € 0 €

(bei Jahresumsatz höher als 3.000 €) Reiseversicherungen ja ja ja Extras Cashback-

Programm 50 €

Neukunden-

bonus Cashback-

Programm Mobiles Bezahlen ja ja ja Bezahlen im Ausland Kostenlos

weltweit Kostenlos

weltweit Kostenlos

Eurozone Bargeldabheben weltweit Kostenpflichtig,

22,96 % Zinsen Kostenpflichtig,

22,89 % Zinsen Kostenlos

weltweit Rechnungsausgleich Manuell, per Überweisung Manuell, per Überweisung 100 % Lastschrift möglich Stand: 16.05.2023, Quelle: CHECK24 Kreditkarten-Vergleich CHECK24 Tipp: Um die hohen Sollzinsen der TF Mastercard Gold oder Gebührenfrei Mastercard GOLD zu vermeiden, raten wir Karteninhabern, ihre Umsätze immer selbstständig und in voller Höhe zu begleichen. Auch nach dem Geldabheben sollten sie den abgehobenen Betrag zeitnah per Überweisung ausgleichen. Gibt es Kreditkarten mit ähnlichen Leistungen? Viele Kreditkartenanbieter nutzen die Farbe oder Bezeichnung „Gold“, um ihren Kunden bestimmte Leistungen oder Vorteile zu vermitteln. Die Farbe gilt lediglich als Anhaltspunkt dafür, welche Leistungen eine Kreditkarte mit sich bringen kann. Der Leistungsumfang hängt immer von der jeweiligen Kreditkarte ab und unterscheiden sich je nach Anbieter. Die Bank Norwegian Visa Card zum Beispiel trägt weder den Namen noch die Farbe „Gold“ und doch bietet sie vergleichbare Leistungen und Vorteile wie eine goldene Kreditkarte. Genaue Details erhalten Interessenten beim Blick auf das Leistungsangebot der Kreditkarte. Bank Norwegian Visa Card Jahresgebühr 0 € Reiseversicherungen ja Extras Privathaftpflichtversicherung,

30 € Neukundenbonus Mobiles Bezahlen ja Bezahlen im Ausland Kostenlos weltweit Bargeldabheben weltweit Kostenlos weltweit Rechnungsausgleich 100 % Lastschrift möglich Stand: 16.05.2023, Quelle: CHECK24 Kreditkarten-Vergleich Wann lohnt sich eine Kreditkarte Gold? Eine goldene Kreditkarte lohnt sich vor allem für Personen, die viel reisen und dabei von den zusätzlichen Leistungen und Versicherungen der Karten profitieren wollen. Dazu gehören beispielsweise eine Auslandsreisekrankenversicherung, eine Reiserücktrittsversicherung oder auch der kostenlose Zugang zu Lounges an Flughäfen. Bei einigen goldenen Kreditkarten sammeln Karteninhaber durch den Umsatz wertvolle Meilen oder Punkte, die sie für Prämien und Upgrades einlösen können.

