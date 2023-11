Die Postbank schließt fast jede zweite Filiale

München, 31.10.2023 | 09:00 | anb

Der Gang zur nächsten Postbank-Filiale wird künftig länger: Kunden, die die Zweigstellen vor Ort nutzten, müssen sich voraussichtlich vermehrt mit dem Thema Online-Banking auseinandersetzen. Bis 2026 sollen zahlreiche Filialen der Postbank abgebaut werden.

Auch die Deutsche Bank reduziert das Filialnetz deutlich

Kontowechsel jederzeit möglich

Derzeit betreibt die Deutsche Bank 550 Zweigstellen ihrer Tochterfirma, der Postbank. Am Montag ließ Privatkunden-Chef Claudio de Sanctis in der „Financial Times“ verlauten, dass man einen Großteil dieser Standorte schließen wolle. Bis 2026 sollen es 250 weniger sein.Zudem wird auch der Postdienst, den viele Kunden in den Filialen mitnutzen, eingeschränkt werden. Geld abheben und Paket abgeben an einem Ort wird nur noch in etwa 200 der verbleibenden 300 Postbank-Filialen möglich sein.Nicht nur die Postbank-Filialen sollen massiv schwinden, auch die Deutsche Bank plant das Filialnetz von etwa 400 Standorten deutlich zu reduzieren. Hier gab de Sanctis keine genauen Zahlen bekannt. Ob durch die Filialschließungen Arbeitsplätze verloren gehen, wurde ebenfalls offengelassen. Grundsätzlich wolle man sich mehr auf „Mobile First“ konzentrieren und das digitale Geschäft ausbauen. Dabei hatte gerade die IT der Deutschen Bank kürzlich zu Problemen geführt. Postbank-Kunden konnten zeitweise nicht auf ihre Konten zugreifen. Vereinzelt gibt es immer noch Einschränkungen, die bis Ende des Jahres vollständig behoben werden sollen, so die Bank.Wer Wert auf eine Filiale in der Nähe legt, kann sein Konto jederzeit wechseln und dabei besonderes Augenmerk auf die Anzahl der Zweigstellen legen. Direktbanken, die ausschließlich Online-Dienste anbieten, sind aber in der Regel günstiger – gerade, weil sie keine teuren Filialnetze betreiben müssen. Ein Girokontovergleich kann sich in jedem Fall lohnen.