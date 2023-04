Girokonto kostenlos mit nur einem Klick wechseln

München, 22.04.2023 | 13:30 | lwe

Banken sind gesetzlich dazu verpflichtet, Kunden aktiv beim Kontoumzug zu unterstützen. Viele Banken bieten zusätzlich zu den gesetzlichen Vorgaben einen digitalen Wechselservice an. Der neue CHECK24 Kontoumzug verspricht noch schneller und besser zu sein und das alte Girokonto mit nur einem Klick zu wechseln. Ob das stimmt und wie schnell der neue Kontoumzug wirklich funktioniert, habe ich selbst ausprobiert.

Für einen Kontowechsel sprechen viele Gründe: Hohe Kontogebühren, schlechte Beratung in der Filiale, kostenpflichtige Giro- oder Debitkarte, geringe oder gar keine Tagesgeldzinsen. Was hält viele Bundesbürger da noch von einem Wechsel ab? Vielleicht denken auch Sie dabei an den letzten Umzug in eine neue Wohnung, der anstrengend war? Kisten packen, Möbel abbauen, alles durchs enge Treppenhaus und ohne Aufzug nach unten schleppen. Im neuen Zuhause wieder alles ausräumen, aufbauen und einräumen. Die Kisten stehen noch wochenlang herum, es dauert lange, bis alles seinen Platz gefunden hat und man sich wohlfühlt.

Doch stellen Sie sich jetzt einmal vor: Sie unterschreiben den Mietvertrag für Ihre neue Wohnung. Die alte Wohnung wird zum schnellstmöglichen Zeitpunkt automatisch gekündigt und ausgeräumt. Mit dem Haustürschlüssel fahren Sie zu Ihrem neuen Zuhause. Alles, was Sie aus der alten Wohnung mitnehmen wollten, steht an seinem perfekten Platz. Die Schränke sind bereits eingeräumt und der Kühlschrank ist gefüllt. Vom Umzugsstress ist nichts zu spüren. Sie fühlen sich direkt schon zu Hause.

Genau mit dieser Intention wurde der neue digitale Kontoumzugsservice von CHECK24 entwickelt. Der kostenlose Service steht exklusiv für Kunden, die ihr Konto über den CHECK24 Girokonto-Vergleich abschließen, zur Verfügung. Der Kontowechsel ist mit nur einem Klick möglich:

· Alle relevanten Zahlungspartner werden über die neue Kontoverbindung informiert.

· Die Daueraufträge werden automatisch auf dem neuen Konto eingerichtet.

· Das alte Girokonto wird zum Wunschtermin geschlossen.

Die Vorteile des CHECK24 Kontoumzugs · Einfach und volle Kontrolle: Lastschriften, Geldeingänge und Daueraufträge werden automatisch ermittelt. Der CHECK24 Kontoumzug analysiert, welche Zahlungspartner wirklich auf das neue Konto umgezogen werden müssen. Sie haben dann die Möglichkeit, den Kontoumzug mit nur einem Klick zu bestätigen oder alle Details selbst zu bestimmen. Sie behalten die volle Kontrolle und CHECK24 erledigt den Rest. · Zeitplan nach Ihren Wünschen: Die Termine für Ihren Kontoumzug können Sie ganz individuell bestimmen oder sogar in verschiedenen Etappen durchführen. Der Umzugsservice von CHECK24 stellt sicher, dass alles zeitlich zusammenpasst und die notwendigen Zeitpuffer eingehalten werden · 100 %-funktioniert-Garantie: Damit durch den Kontoumzug keine unerwarteten Kosten entstehen, garantiert Ihnen der CHECK24 Wechselservice einen reibungslosen Ablauf. Entstehen dennoch Kosten für Mahnungen oder Rücklastschriften aufgrund unzureichender Deckung des Altkontos, übernimmt CHECK24 die Kosten für Sie.

So funktioniert der volldigitale Kontowechselservice von CHECK24

Nach Abschluss Ihres neuen Girokontos über den CHECK24 Girokonto-Vergleich erhalten Sie eine E-Mail mit dem Zugang zum Kontowechselservice. Der Zugang ist jetzt ebenfalls über den Kundenbereich des CHECK24 Kontos möglich. Der Kontoumzug dauert wenige Minuten. Denn in nur vier Schritten ziehen Sie Ihre Zahlungsverbindungen auf Ihr neues Girokonto um.

Die 4 Schritte des CHECK24 Kontoumzugs

1. Anmelden

Um den Kontoumzug zu starten, melden Sie sich mit den Online-Banking-Zugangsdaten Ihres alten Bankkontos an und bestätigen per TAN-Verfahren. Die Anmeldung erfolgt sicher und verschlüsselt. Ihre Log-In Daten werden von CHECK24 nicht gespeichert.



2. Daten überprüfen

Der digitale Umzugsservice ermittelt automatisch den schnellstmöglichen Zeitpunkt für Ihren Kontoumzug und analysiert anhand Ihrer Kontodaten alle Lastschriften, Geldeingänge und Daueraufträge. Überprüfen Sie die Daten und Empfehlungen für Ihren Kontoumzug.



3. Kontoumzug durchführen

Bestätigen Sie Ihren Umzugstermin und die bereits ausgewählten relevanten Zahlungspartner. Auf Wunsch können Sie auch die Schließung Ihres alten Girokontos beauftragen. Erst mit dem Klick auf „Kontoumzug durchführen“ werden Ihre Zahlungspartner informiert.



4. Fertig

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie den Kontoumzug. Abschließend erhalten Sie eine Übersicht über alle informierten Zahlungspartner und können jederzeit den Status Ihres Kontoumzugs verfolgen. Der Kontoumzug ist auch in mehreren Etappen möglich.

Kontoumzug zur C24 Bank: Mein persönlicher Erfahrungsbericht

Über den CHECK24 Girokonto-Vergleich schließe ich mein neues Girokonto bei der C24 Bank ab. Nach der erfolgreichen Prüfung meiner Angaben und Identität wird der Zugang zur Banking-App freigeschaltet. In der C24 App kann ich dann über einen Button mit der Aufschrift „Kontoumzug leicht gemacht“ direkt nach der Kontoeröffnung mit dem Umzug starten. Innerhalb weniger Sekunden werden meine Kontoumsätze analysiert und alles für den Kontoumzug vorbereitet. Ich erhalte eine Auflistung der umzugsrelevanten Daten und kann die Umzugsschritte einzeln durchgehen, anpassen oder abwählen:

Kontoumzug mit nur einem Klick durchführen

"Wann wollen Sie auf Ihr neues Girokonto umziehen?" Der digitale Umzugsservice ermittelt automatisch den schnellstmöglichen Zeitpunkt für meinen Kontoumzug. Dieser berücksichtigt die notwendigen Bearbeitungszeiten der Zahlungspartner sowie der alten und der C24 Bank. In meinem Fall wurde der 15. März als perfekter Zeitpunkt vorgemerkt.



"Welche Zahlungspartner sollen zukünftig Ihr neues Girokonto nutzen?" Alle meine Lastschriften und Geldeingänge werden aufgelistet und nach der Frequenz (monatlich, halbjährlich, unregelmäßig) sortiert. Ich passe die Auswahl über die Checkboxen an und wähle meinen Arbeitgeber, Versicherungen und Telefonanbieter aus. Die Kontaktdaten und Adressen sind bereist ausgefüllt.



"Welche Daueraufträge sollen wir auf Ihr neues Girokonto umziehen?" Über die Checkboxen wähle ich meine Daueraufträge für Miete und den Sportverein aus. Diese werden zum Umzugsdatum automatisch auf meinem alten Konto gelöscht und im neuen Girokonto wiedereingerichtet. Die Daueraufträge sind direkt in meiner C24 App angelegt.



"Wollen Sie Ihr altes Konto schließen?" Als Kündigungsdatum legt der Kontoumzug in meinem Fall den 01. Mai fest. Der Umzugsservice stellt sicher, dass alles zeitlich zusammenpasst und die notwendigen Zeitpuffer eingehalten werden. Der Restbetrag wird dann automatisch auf mein neues Konto überwiesen.

Abschließend bestätige ich mit dem Button „Kontoumzug ausführen“ und unterschreibe den Auftrag für den Kontoumzug direkt auf meinem Smartphone.

Zum Schluss erhalte ich eine Übersicht über die durchgeführten Umzugsschritte. Der digitale Kontoumzug fasst auch die Zahlungspartner zusammen, die aktuell noch nicht daran teilnehmen, da diese die Änderung der Bankverbindung nur direkt im persönlichen Onlinekonto akzeptieren, wie zum Beispiel Amazon, PayPal oder Maxdome.

Mein Fazit:

Der Kontoumzug von CHECK24 geht wirklich schnell und einfach. Meine ausgewählten Zahlungspartner wurden automatisch informiert, meine Daueraufträge gelöscht und im neuen Konto angelegt und das alte Konto geschlossen. Ich kann alles direkt über mein Smartphone erledigen und brauche für den Kontoumzug nur fünf Minuten.