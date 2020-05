Multibanking Alle Bankkonten auf einen Blick

A A A

Ein Girokonto hier, eine Kreditkarte dort: Bei den vielen Konten und Depots, die sich im Laufe der Zeit ansammeln, kann man schnell den Überblick verlieren. Doch das muss nicht sein – denn mit der praktischen Multibanking-Funktion im CHECK24 Kontomanager haben Sie Ihre Finanzen immer im Blick: Hier sehen Sie alle Konten und deren Bewegungen und behalten so jederzeit die volle Kostenkontrolle.

Megatrend Multibanking

Übersicht dank Multibanking-Funktion

Sicherheit geht vor

Alle CHECK24 Kontomanager-Vorteile auf einen Blick ✓ Kostenloser Service praktisch als App für iOS und Android, am PC und Tablet ✓ Volle Kontrolle über alle Bankkonten und Verträge – egal bei welcher Bank ✓ Vollautomatische Vertragsübersicht basierend auf Ihren Banktransaktionen ✓ Übersichtliche grafische Auswertung aller Einnahmen und Ausgaben ✓ Intelligentes Warnsystem bei Beitragserhöhungen ✓ Schnell und unkompliziert Fixkosten senken durch alternative Vertragsangebote ✓ Immer up-to-date mit individuellen Benachrichtigungen (z.B. bei niedrigem Kontostand) ✓ Überweisungen von verschiedenen Konten in Sekundenschnelle – dank Fotoüberweisung ✓ BaFin-Zertifizierung für höchste Sicherheitsstandards

Im Schnitt verfügt jeder Deutsche – vom Baby bis zum Rentner – laut Deutscher Bundesbank über 1,26 Bankkonten. Das macht bei rund 83 Millionen Einwohnern stattliche 105 Millionen Konten im Jahr 2019. Betrachtet man lediglich die Gruppe der Ü18-Jährigen liegt der Anteil schon bei. Hinzu kommen noch Depots von Aktienkäufen sowie die ein oder andere Kreditkarte.Gar nicht mal so wenig. Und wie die Statistik zeigt, ganz normal: So ist aus dem ersten Sparkonto, das Mama und Papa einst für einen angelegt haben, bei vielen im Laufe der Jahre ein ganzes Sammelsurium an diversen Anlagemodellen bei den unterschiedlichsten Geldinstituten geworden.Geld zu guten Konditionen anzulegen, ist wichtig. Nur eines wird mit steigender Kontenzahl immer komplizierter: Dennicht zu verlieren. Was bei einem Konto noch spielend leicht funktionierte, wird mit vermehrten Bankaktivitäten schnell unübersichtlich. Besonders komplex wird es vor allem dann, wenn Ihre Konten und Depots beiliegen. Mit dem CHECK24 Kontomanager können Sie kostenlosDank der praktischenbehalten Sie immer den Überblick über Ihre Finanzen. Und das nicht nur in Sachen. Auchsowielassen sich problemlos im Kontomanager einbinden. Egal bei welcher der angeschlossenen Banken Sie Ihre Konten haben. So müssen Sie sich nicht erst aufwendig beim Onlinebanking jeder einzelnen Bank einloggen, um Ihren aktuellen Kontostand zu checken oder Überweisungen zu tätigen, sondern können all das ganz bequem in einererledigen. Das geht mit dersogar schneller als je zuvor: Sie müssen lediglich eine beliebige Rechnung oder Ihren ausgefüllten Überweisungsschein abfotografieren und schon können Sie das Geld von Ihrem Wunschkonto an den Empfänger überweisen. Ganz gleich ob Sie die Funktionen von Ihremoder auf welches der eingebundenen Bankkonten Sie gerade zugreifen wollen: Mit dem Kontomanager sehen Sie all Ihre Finanzprodukte im Überblick und können Ihr Gesamtguthaben sowie jeden einzelnen Finanzstatus übersichtlich in einer Grafik dargestellt erkennen. So haben Sie Ihre Finanzen immer im Griff, können jederzeit auf die verschiedenen Konten zugreifen, zwischen diesen hin- und herwechseln sowie Ihre Buchungen vornehmen – natürlichUnd auch über Ihre Sicherheit müssen Sie sich keine Gedanken machen. Ihre sensiblen Daten sind beim CHECK24 Kontomanager so sicher wie in einem Banktresor. Denn der Kontomanager arbeitet mit denDafür wurde der Kontomanager unter anderem auch vonEs gibt ihn aber dennoch, den entscheidenden Unterschied zum klassischen Onlinebanking: Mit dem praktischen CHECK24 Kontomanagerhaben Sieauch wenn Ihre Konten bei unterschiedlichen Geldinstituten liegen. Der Kontomanager warnt Sie zudem bei unüblichen Abbuchungen aus dem Ausland, bei einem niedrigen Kontostand, und wenn Sie zu viel für Strom oder andere Rechnungen bezahlen. So behalten Sie jederzeit dieund zahlen nie wieder zu viel.Noch mehr gute Gründe für den CHECK24 Kontomanager finden Sie in unserer Übersicht und im Artikel Sparen leicht gemacht: Ausgabe senken mit künstlicher Intelligenz.