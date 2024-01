So heben Sie bei DKB, Consorsbank und ING hohe Bargeldbeträge ab

München, 18.01.2024 | 09:00 | lwe

Wie können sich Kunden einer Direktbank hohe Beträge in bar auszahlen lassen, obwohl diese keine Filialen unterhält? Am Beispiel der DKB, der Consorsbank und der ING zeigen wir, wie das funktioniert.





Lara, Benjamin und Holger haben eines gemeinsam: Sie sind Kunden einer Direktbank. Als solche genießen sie viele Vorteile: Statt an die Öffnungszeiten von Filialen gebunden zu sein, können sie ihre Geldgeschäfte per Online-Banking zeitlich flexibel erledigen. Zudem ist die Kontoführung bei ihren Girokontomodellen im Gegensatz zu vielen Filialbanken gebührenfrei. Auch das Abheben von Bargeld ist meist kostenlos.Doch wie sieht es mit dem Abheben größerer Geldbeträge aus? Wir haben drei Direktbanken nach dem Zufallsprinzip ausgewählt und recherchiert, welche Möglichkeiten es gibt, größere Geldbeträge abzuheben und was das kostet.

Drei Beispiele

Kostenlos mit Debitkarte am Geldautomaten abheben:

DKB

Laras Gebrauchtwagen soll 7.000 Euro kosten. Der private Verkäufer möchte den Kaufpreis für den schwarzen VW Polo in bar erhalten. Sie ist Kundin der DKB.Holger möchte seiner Familie einen Herzenswunsch erfüllen: Einen eigenen Hund. Der Labrador-Welpe vom Züchter kostet 3.000 Euro. Für die Bargeldabhebung bietet die ING Holger verschiedene Möglichkeiten.Benjamin ist ein großer Fan von Filmen. Seine Wohnung ist bereits mit Leinwand und Beamer ausgestattet, nun soll auch das passende Soundsystem für den perfekten Ton sorgen. 1.800 Euro will er dafür ausgeben. Das Geld hat er auf seinem Konto bei der Consorsbank.Bei der DKB, ING oder Consorsbank erhalten Kunden zu ihrem Girokonto eine kostenlose Debitkarte von Visa oder Mastercard. Mit dieser Karte können sie im In- und Ausland an allen Geldautomaten mit dem entsprechenden Logo Geld abheben. Dabei müssen Lara, Holger und Benjamin allerdings die Limits ihrer Banken und die der Geldautomatenbetreiber beachten.

Lara kann mit der DKB Visa Debitkarte so viel Geld abheben, wie auf ihrem Girokonto zur Verfügung steht. Der verfügbare Betrag setzt sich also aus dem Guthaben auf ihrem Konto und dem gegebenenfalls vereinbarten Dispokredit zusammen. Das Tageslimit beträgt 1.000 Euro. Daraus ergibt sich ein wöchentlicher Verfügungsrahmen von 7.000 Euro.

ING

Consorsbank

Reisebank oder Kurierdienst

ING & Consorsbank

Das Abhebelimit beim Konto der ING liegt täglich bei 1.000 Euro und in der Woche bei maximal 4.000 Euro. Das Limit kann Holger in seiner Banking-App allerdings jederzeit nach oben anpassen. So sind täglich bis zu 5.000 Euro und wöchentlich sogar bis zu 25.000 Euro möglich.Wie viel Geld Benjamin von seinem Girokonto abheben kann, ist laut Homepage der Bank abhängig von der Kontodeckung, einen Maximalbetrag nennt sie nicht. Der Betreiber der Geldautomaten kann allerdings die maximale Höhe pro Abhebungen individuell festlegen - in der Regel liegen diese zwischen 500 und 1.000 Euro. Die Consorsbank begrenzt zudem die Abhebehäufigkeit auf maximal drei Abhebungen am Tag und sieben Abhebungen in der Woche.

Da beide Banken keine eigenen Filialen betreiben, bieten sie ihren Kunden die Möglichkeit, größere Beträge bis zu 25.000 Euro in den Filialen der Reisebank abzuheben. Allerdings sind die Auszahlungsgebühren der Reisebank sehr hoch - sie verlangt 0,25 Prozent des abgehobenen Betrags, mindestens aber 19 Euro. Außerdem müssen sich Holger und Benjamin vor einer Barabhebung mit dem Kundenservice ihrer Bank in Verbindung setzen, damit der gewünschte Betrag bereitgestellt werden kann.

DKB

Fazit Um den Gebrauchtwagen in bar bezahlen zu können, bleibt Lara als DKB-Kundin nichts anderes übrig, als die 7.000 Euro über sieben Tage verteilt am Geldautomaten abzuheben. Holger und Benjamin haben die Möglichkeit, das benötigte Bargeld bei der Reisebank zu bestellen oder am Geldautomaten abzuheben. Da sich die hohen Gebühren von 19 Euro bei einem Betrag von 1.800 Euro bzw. 3.000 Euro nicht lohnen, entscheiden sich beide für die Abhebung am Geldautomaten. Holger kann sein Tageslimit in seiner ING Banking App auf 3.000 Euro einstellen und das Geld an einem Tag am Geldautomaten abheben.

Der Bargeldservice per Kurier wurde von der DKB nach eigenen Angaben zum 28.12.2023 eingestellt. Die Lieferung für Beträge zwischen 3.000 und 10.000 Euro war teuer. Das Kreditinstitut verlangte Versandkosten in Höhe von 20 Euro. Eine Alternative bietet die DKB aktuell nicht an.

Hinweis: Dieser Artikel wurde erstmals am 12.06.2017 veröffentlicht und am 17.01.2024 aktualisiert.