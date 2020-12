Praktisches Tool im CHECK24 Kontomanager Kostenlos und tagesaktuell Ihre Bonität checken

A A A

Jeden Moment wissen, wie gut die eigene Bonität ist: Möglich macht das der kostenlose Bonitätscheck im CHECK24 Kontomanager. Denn dort erhalten Sie mit einem Blick eine tagesaktuelle Einschätzung zu Ihrer Kreditwürdigkeit. Zusätzlich bekommen Sie individuelle Tipps, mit denen Sie Ihre Bonität auf dem derzeitigen Level halten oder sogar weiter verbessern können.

In drei Schritten zum Bonitätscheck

Das Ergebnis des Bonitätschecks hilft Ihnen, Ihre Kreditwürdigkeit einzuschätzen.

sich beim CHECK24 Kontomanager registrieren,

Ihr Gehaltskonto mit dem Kontomanager verbinden

und den Bonitätscheck aktivieren.

Warum Ihre Bonität wichtig ist Die Bonität beziehungsweise Kreditwürdigkeit zeigt an, wie verlässlich Sie Ihre finanziellen Verpflichtungen erledigen. Mit der Prüfung Ihrer Bonität wollen Ihre Vertragspartner also eine Beurteilung, wie sicher es ist, dass Sie auch in Zukunft Ihre Rechnungen bezahlen. Unternehmen prüfen vor einem Vertragsabschluss mit Ihnen häufig ihre Kreditwürdigkeit: Bei Kredit- oder Mietverträgen zum Beispiel werden zusätzlich zu den Informationen der Auskunfteien auch Ihre finanziellen Möglichkeiten überprüft.

Bonitätscheck: So prüft das Tool Ihre Kreditwürdigkeit

Ihr frei verfügbares Einkommen,

Ihre Kreditbelastung,

Ihr Zahlungsverhalten

und Ihr Kontostand.

Die eigenen Finanzen analysieren

Alle CHECK24 Kontomanager-Vorteile auf einen Blick ✓ Volle Kontrolle über alle Ihre Bankkonten und Kosten

✓ Kostenloser Service praktisch als App für iOS und Android, am PC und Tablet

✓ Übersichtliche grafische Auswertung aller Einnahmen und Ausgaben

✓ Automatische Kategorisierung aller Ausgaben

✓ Vollautomatische Vertragsübersicht basierend auf Ihren Banktransaktionen

✓ Intelligentes Warnsystem bei Beitragserhöhungen von Ihren Verträgen

✓ Schnell und unkompliziert Fixkosten senken durch alternative Vertragsangebote

✓ Immer up-to-date mit individuellen Benachrichtigungen (z.B. bei Auslandsabbuchungen)

✓ Überweisungen von verschiedenen Konten in Sekundenschnelle – dank Fotoüberweisung

✓ BaFin-Zertifizierung für höchste Sicherheitsstandards

Bankkonten, Kreditkarten und Verträge: Im CHECK24 Kontomanager können Sie Ihre kompletten Finanzen in einer einzigen Anwendung verwalten. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, Ihre Bonität tagesaktuell zu prüfen. Dies kann Ihnen im Alltag vieles erleichtern. Denn wer seine finanzielle Situation im Griff hat und seinen Zahlungsverpflichtungen zuverlässig nachkommt, der kann sich in der Regel sicher sein, dass der Abschluss des nächsten Mobilfunk-, Strom-, Miet- oder Kreditvertrags reibungslos über die Bühne geht. Entsprechend wichtig ist es, immer genau über die eigene Bonität Bescheid zu wissen und frühzeitig Maßnahmen zu ergreifen, um diese zu erhalten oder zu verbessern.Dabei hilft Ihnen die Bonitätscheck -Funktion im CHECK24 Kontomanager. Auf Wunsch analysiert der Kontomanager Ihre Bonität auf Basis Ihrer Kontobewegungen. Dadurch erhalten Sie sofort eine kostenlose und unverbindliche Einschätzung Ihrer Kreditwürdigkeit und bekommen Tipps, wie Sie diese verbessern können – ohne Schufa-Anfrage und ohne Wartezeit. Neue Kontobewegungen, die einen Einfluss auf Ihre Bonität haben, werden im Bonitätscheck sofort berücksichtigt. Sie sehen also immer den aktuellsten Stand Ihrer Bonität.Um den Bonitätscheck zu nutzen, müssen Sie lediglich drei Dinge tun:Anschließend erhalten Sie binnen weniger Sekunden ein Feedback zu Ihrer Bonität und können auf einen Blick Ihre finanzielle Situation einschätzen.Um Ihre Kreditwürdigkeit schnellstmöglich einzuschätzen, analysiert der Kontomanager im Bonitätscheck alle Geldströme auf Ihrem hinterlegten Girokonto und bewertet diese anhand folgender vier Bereiche:Für jeden der vier genannten Aspekte erhalten Sie Punkte – je mehr Punkte Sie auf Basis Ihrer Kontobewegungen insgesamt bekommen, desto besser steht es um Ihre Bonität. Auf Basis des Ergebnisses gibt Ihnen der Kontomanager passgenaue Tipps, anhand derer Sie Ihr Ausgabeverhalten und damit auch Ihre Bonität verbessern können.Eine gute Bonität kann Ihnen in vielen Situationen helfen. Sie ist aber längst nicht alles, wenn es um die Einschätzung der eigenen Finanzen geht. Daher können Sie im CHECK24 Kontomanager neben dem Bonitätscheck noch zahlreiche weitere Funktionen nutzen, um Ihre finanzielle Situation besser zu überblicken und zu analysieren: Dank der Multibanking-Funktion können Sie all Ihre Girokonten, Sparkonten und Kreditkarten hinterlegen sowie Ihren Kontostand, Ihre Umsätze, Überweisungen und laufende Verträge einsehen. So haben Sie all Ihre Einnahmen und Ausgaben im Blick und sehen ohne großen Aufwand, an welchen Stellen Sie sparen können. Besonders nützlich ist dafür die Analyse-Funktion des Kontomanagers. Hiermit erstellen Sie Ihre persönliche Haushaltsrechnung, in der übersichtlich aufgelistet ist, wofür Sie Ihr Geld ausgeben.