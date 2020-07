Digitales Haushaltsbuch Geld sparen dank künstlicher Intelligenz

A A A

Ausgaben zu senken ist mit der richtigen Unterstützung ganz einfach. Der CHECK24 Kontomanager erfasst mit Hilfe künstlicher Intelligenz automatisch Ihre Einnahmen und Ausgaben und führt für Sie Buch. So erkennen Sie schnell, wofür Sie wie viel oder auch zu viel Geld ausgeben.

Intelligentes Haushaltsbuch

Kontrollieren Sie Ihre Ausgaben

Keine Transaktion verpassen

Alle CHECK24 Kontomanager-Vorteile auf einen Blick ✓ Kostenloser Service praktisch als App für iOS und Android, am PC und Tablet



✓ Übersichtliche grafische Auswertung aller Einnahmen und Ausgaben



✓ Automatische Kategorisierung aller Ausgaben



✓ Volle Kontrolle über alle Bankkonten und Verträge – egal bei welcher Bank



✓ Vollautomatische Vertragsübersicht basierend auf Ihren Banktransaktionen



✓ Intelligentes Warnsystem bei Beitragserhöhungen von Ihren Verträgen



✓ Schnell und unkompliziert Fixkosten senken durch alternative Vertragsangebote



✓ Immer up-to-date mit individuellen Benachrichtigungen (z.B. bei Auslandsabbuchungen)



✓ Überweisungen von verschiedenen Konten in Sekundenschnelle – dank Fotoüberweisung



✓ BaFin-Zertifizierung für höchste Sicherheitsstandards

Mal eben 2,50 Euro für den morgendlichen Coffee to go auf dem Weg zur Arbeit? Kein Problem! Aber haben Sie das schon einmal hochgerechnet? Das sind im Jahr rund 600 Euro. Dafür muss man schon ein paar Tage arbeiten. Es sind neben den großen Investitionen nämlich gerade die vermeintlich geringen Ausgaben, die sich schnell zu stattlichen Beträgen summieren. Oft ist man sich dessen aber gar nicht bewusst und am Ende des Monats bleibt die Frage, wo das ganze Geld geblieben ist.Im Umkehrschluss bedeutet das: gerade hinter den vielen Kleinbeträgen versteckt sich das größte Sparpotential. Eine Haushaltsrechnung kann hier die Lösung sein, den fehlenden Überblick über die eigenen Finanzen zu bekommen. Bei dieser Rechnung werden alle Ausgaben und Einnahmen aufgelistet und gegenübergestellt. Der Vorteil: Sie erkennen auf Anhieb, für welche Posten Sie zu viel Geld ausgeben und wo Sie im nächsten Monat problemlos Geld sparen können. Zum Beispiel indem Sie zukünftig öfter Ihren Kaffee im Thermosbecher mitnehmen, anstatt täglich auf die zugegeben verlockenden To-go-Angebote zurückzugreifen. Sich nur an vier anstatt fünf Tagen die Woche einen Becher Kaffee zu gönnen, macht satte 120 Euro Plus im Jahr.Aber jede noch so kleine Ausgabe über Wochen und Monate minutiös zu notieren, kann auf Dauer anstrengend werden. Einfacher geht das mit dem CHECK24 Kontomanager . Der in der App integrierte, digitale Haushaltsrechner führt automatisch Buch für Sie und ordnet dabei alle Zahlungen, die Sie bargeldlos durchführen, in die dafür vorgesehene Kategorie ein.Dank künstlicher Intelligenz werden Ihre Ausgaben voll automatisch in die verschiedenen Bereiche wie Miete, Auto oder Lebensmittel einkategorisiert. Auf Wunsch können Sie diese Zuordnung zu den Kategorien auch manuell anpassen. So sehen Sie übersichtlich, wie viel Geld Sie jeden Monat für einzelne Posten und Lebensbereiche ausgeben. Der Kontomanager zeigt Ihnen zusätzlich die fünf Unternehmen an, für die Sie am meisten Geld ausgeben, und stellt für einen besseren Überblick alle Ausgaben grafisch Ihren Einnahmen gegenüber.Ordnung ist das halbe Leben – das gilt vor allem im Umgang mit Geld. Der CHECK24 Kontomanager bringt genau diese Ordnung in Ihre Finanzen. Dazu müssen Sie lediglich all Ihre Bankkonten in den Kontomanager-Service einbinden. Mit der App haben Sie dann nicht nur alle Konten und deren Transaktionen im Blick, sondern können damit auch all Ihre Ausgaben digital festhalten und in eine automatische Haushaltsrechnung einfließen lassen – ohne zusätzlichen Aufwand und ohne Zettelwirtschaft. So können Sie bequem und jederzeit Ihre Ausgaben kontrollieren sowie Geld sparen.Haben Sie schon mal in Ihr Online-Banking geschaut und sich über eine hohe Abbuchung von Ihrem Konto gewundert? Mit dem Kontomanager passiert Ihnen das nicht mehr. Denn der Kontoalarm informiert Sie automatisch per Push-Nachricht bei hohen Abbuchungen von Ihrem Konto.Sie möchten wissen, welche Vorteile Ihnen der CHECK24 Kontomanager sonst noch bietet? Alles rund den intelligenten Finanzhelfer lesen Sie im Artikel Multibanking: Alle Bankkonten auf einen Blick