Sparen leichtgemacht Ausgaben senken mit künstlicher Intelligenz

A A A

Sie wollen Geld sparen, wissen aber nicht genau, wo Sie ansetzen sollen? Der CHECK24 Kontomanager analysiert mithilfe künstlicher Intelligenz Ihre Verträge und zeigt Ihnen, wie Sie im Handumdrehen Geld sparen können.

Der CHECK24 Kontomanager: So geht‘s Egal ob per Smartphone-App für iOS oder Android, am PC zu Hause oder am Tablet. Um mit dem CHECK24 Kontomanager alle Ausgaben im Blick zu haben und so Ihre Fixkosten dauerhaft zu senken, müssen Sie sich lediglich in der CHECK24 App oder auf der Website anmelden. ✓ Einmal heruntergeladen, müssen Sie für die Nutzung nur Ihre Bankverbindung verknüpfen. Egal bei welcher Bank Sie sind.

✓ Der kostenlose Kontomanager analysiert dank künstlicher Intelligenz vollautomatisch Ihre Banktransaktionen.

✓ Sie sehen alle laufenden Verträge auf einen Blick und können Ihre ganz persönlichen Einsparmöglichkeiten und Beitragserhöhungen sofort erkennen.

✓ Zum Sparen einfach klicken und im Handumdrehen Ihre Kosten senken.





Mit dem Kontomanager immer up to date

So sicher wie ein Banktresor

Alle CHECK24 Kontomanager-Vorteile im Überblick ✓ Kostenloser Service praktisch als App für iOS und Android, am PC und Tablet

✓ Volle Kontrolle über alle Bankkonten und Verträge – egal bei welcher Bank

✓ Vollautomatische Vertragsübersicht basierend auf Ihren Banktransaktionen

✓ Übersichtliche grafische Auswertung aller Einnahmen und Ausgaben

✓ Intelligentes Warnsystem bei Beitragserhöhungen

✓ Integrierter Fixkostensenker durch alternative Vertragsangebote

✓ Immer up to date mit individuellen Benachrichtigungen (z.B. bei niedrigem Kontostand)

✓ BaFin-Zertifizierung für höchste Sicherheitsstandards

Ein kostenloser Dienst, der vom Stromvertrag bis zur Kfz-Versicherung alle laufenden Verträge automatisch anhand Ihrer Banktransaktionen erkennt, diese mithilfe künstlicher Intelligenz analysiert und Ihnen individuell und passgenau errechnet, ob und wo Sie Geld sparen können. Das klingt nach einem Auszug aus einem Science-Fiction-Film – ist aber tatsächlich Realität. Und vor allem eines: genial. Denn, wie mit dem CHECK24 Kontomanager . Oder wissen Sie, ob und wieviel Sie monatlich an Stromkosten sparen könnten? Mit dem Kontomanager werden Sie es ab sofort auf den Cent genau wissen. Wenn Sie also schon immer nach der einfachengesucht haben: Hier ist sie.Die Deutschen gelten als die Sparer-Nation schlechthin. Doch sind wir wirklich so gut darin, wie wir selbst und vor allem auch alle anderen Nationen glauben? Fest steht: Es geht noch besser! Denn gerade was die vermeintlich unsichtbaren Ausgaben diverser Altverträge betrifft, zeigen Studien immer wieder, dass etwa die Hälfte der Verbraucher Beitragserhöhungen nicht oder erst zu spät erkennen. Und somit die Fristen für eine Kündigung oder einen Anbieterwechsel verpassen. Da steigende Beiträge bei der Vielzahl unterschiedlichster Verträge leider keine Ausnahme sind, kommen im Laufe der Zeit schnell große Summen zusammen, die man leicht hätte sparen können. Denn eines ist klarDer Kontomanager zeigt Ihnen nicht nur, bei welchen Verträgen Sie sparen können, sondern dasSie auch, sodass Sie Verträge gegebenenfalls rechtzeitig kündigen und mit einem neuen, günstigeren Anbieter Ihre Fixkosten ganz bequem senken können – natürlich ohne auf Ihre gewohnten Leistungen verzichten und vor allem, ohne ständig verstaubte Ordner durchforsten zu müssen.Derim Kontomanager warnt Sie außerdem auf Wunsch. So sind Sie bei allen Geldangelegenheiten immer up to date und können zum Beispiel rechtzeitig mit einer CashReserve einen drohenden Dispo umgehen. Einen überteuerten Dispo durch einen Ratenkredit zu ersetzen, kann schnell einige hundert Euro sparen, wie Studien immer wieder belegen.Das Allerwichtigste in Sachen Finanzen ist und bleibt aber Ihre. Deswegen steht beim CHECK24 Kontomanager diese ausnahmslos an erster Stelle. So wurde die intelligente Anwendung unter anderem von der(Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) nach den Sicherheitsstandards, die auch für Banken gelten. Der Kontomanager ist also so sicher wie ein Banktresor.Konkret bedeutet das: Ihrewerden nurin Hochsicherheitsrechenzentren gespeichert undund dessen Funktionen genutzt. Mitarbeiter oder Dritte haben keinen Zugang zu Ihren Daten. Nur Sie als Nutzer können diese einsehen und auf den kostenlosen Geldspar-Service zugreifen.Womit wir wieder beim vermeintlichen Science-Fiction-Szenario wären. Nur, dass hier alles real und absolut sicher ist. Sie können sich mit dem Kontomanager also wie im Kino ganz entspannt zurücklehnen und ganz nebenbei noch reichlich Geld sparen.