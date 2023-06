Der Vergleich: Sofortkredit gegen Null-Prozent-Finanzierung

Sofortkredit für den Autokauf

Besonders beim Autokauf bietet sich die Finanzierung des Fahrzeuges über einen Sofortkredit an. Über den Kredit kann der Käufer dem Autohändler als Barzahler gegenüber treten. Bei der Bezahlung über das Bankdarlehen kommt der Käufer in den Genuss eines Barzahlerrabattes. Diese Preisnachlässe betragen oftmals bis zu 25 Prozent Rabatt auf den Listenpreis. Der Rabatt übersteigt die fälligen Kreditzinsen meist deutlich – so spart der Autokäufer durch die Finanzierung des Kaufes über ein Darlehen viel Geld.