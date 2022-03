Behalten Sie Ihre Bonität im Blick Das bedeutet ein Kredit für Ihren Schufa-Score

A A A

Wenn Sie ein Kreditangebot einholen und diesen dann abschließen, ist immer auch die Schufa im Spiel. Bedenken müssen Sie deswegen keine haben. Im Gegenteil: Bei vertragsgemäßer Rückzahlung eines Kredits kann sich Ihr Score sogar verbessern. Was Sie über die Rolle der Schufa bei Krediten wissen sollten:

Wenn Sie sich vor einigen Jahren Geld geliehen und dazu bei mehreren Banken Kreditangebote eingeholt haben, dann waren Sie eine seltene Ausnahme. Heute gehört das dank des Internets schon eher zum Normalfall. Warum sich das vor allem finanziell am Ende für Ihren Geldbeutel lohnt, zeigt eine Studie von CHECK24: Kreditnehmer zahlten fast 40 Prozent weniger Zinsen als im Bundesschnitt, wenn sie vorab Zinsen und Kredite verglichen haben.

Immer, wenn Sie ein Kreditangebot einholen, fragt die Bank bei der Schufa an, um sich nach Ihrer Bonität zu erkundigen. Wenn Sie den Kredit dann abschließen, wird die Auskunftei ebenfalls informiert – und selbst Jahre nachdem Sie Ihren Kredit zurückgezahlt haben, bleibt noch ein Eintrag in Ihrer Schufa-Akte. Grund zur Sorge? Keinesfalls. Diese Rolle spielt die Schufa bei der Kreditvergabe:

Das passiert, wenn Sie Kreditangebote einholen

Um sich über einen möglichen Zinssatz für Ihren Kredit zu erkundigen, fragt CHECK24 Ihre Kondition bei einer Bank an. Für diese Konditionsanfrage prüft diese Bank Ihre Kreditwürdigkeit und holt verschiedene Informationen über Sie ein. Dazu gehört üblicherweise auch die Anfrage bei Auskunfteien wie der Schufa. Der Kreditgeber erhält dabei Einblick in den Branchen-Score, den die Schufa speziell für Banken berechnet, sowie in bestimmte Einträge Ihrer Akte. Die Schufa wiederum vermerkt, dass Sie sich nach den Konditionen erkundigt haben und vermerkt „Anfrage Kreditkonditionen“. Dieses wirkt sich nicht auf Ihren Score aus und ist auch nur für Sie selbst einsehbar. Andere Banken, bei denen Sie sich vielleicht ebenfalls nach den Konditionen erkundigen, erfahren davon nichts. Gelöscht wird der Eintrag nach zwölf Monaten.

Gut zu wissen: Anders als bei der Konditionsanfrage verhält es sich beim Merkmal „Anfrage Kredit“. Dieses Merkmal gibt an, dass Sie bereits einen verbindlichen Kreditantrag eingereicht haben. Kreditanfragen sind anders als Konditionsanfragen zehn Tage lang auch für andere Banken sichtbar und können sich auf Ihren Score auswirken. Bei CHECK24 können Sie Konditionen abrufen, ohne eine verbindliche Kreditanfrage zu stellen. Wir garantieren, dass Ihre Konditionsanfragen immer auch als solche an die Auskunftei gemeldet werden.

Diese Rolle spielt der Schufa-Score für die Bank

Bei der Kreditvergabe sind Banken verpflichtet, die Kreditwürdigkeit ihrer Kunden zu überprüfen. Der Kreditgeber muss einschätzen können, ob Sie sich den Kredit auch leisten können und wie hoch das Risiko ist, dass es zu einem Zahlungsausfall kommt. Dabei haben die Banken unterschiedliche Bewertungskriterien. Zu den wichtigsten Faktoren zählt dabei Ihre Haushaltsrechnung, also das Verhältnis zwischen Ihren Einnahmen und Ausgaben. Wichtig ist darüber hinaus Ihre berufliche Situation, die Aufschluss darüber gibt, wie sicher Ihr Einkommen ist. Aus Ihrem Schufa-Score wiederum kann die Bank Rückschlüsse auf Ihr Zahlungsverhalten in der Vergangenheit ziehen. Ihre Schufa-Bewertung ist also in der Regel nur einer von vielen Anhaltspunkten, aufgrund derer die Bank über die Kreditvergabe entscheidet. Wie groß der Einfluss auf die Kreditentscheidung ist, kann sich von Bank zu Bank unterscheiden.

Das passiert, wenn Sie einen Kredit aufnehmen

Haben Sie sich für den Kredit entschieden, den Ihnen die Bank auszahlt, so wird auch das der Schufa gemeldet. Die Auskunftei vermerkt jetzt das Merkmal „Kredit“. Das Merkmal zählt laut Schufa als positive Information. Solche Angaben sind „Hinweise darauf, dass Unternehmen einer Person Vertrauen schenken“, heißt es dazu bei der Auskunftei. Verschlechtern könnte sich Ihr Schufa-Score allerdings, wenn Sie Ihren Verpflichtungen bei der Rückzahlung nicht nachkommen. Sollte die Bank Ihren Kredit aufgrund von Zahlungsrückständen kündigen, so wird dies als negative Information in Ihrer Akte vermerkt.

Das passiert, wenn Sie Ihren Kredit zurückgezahlt haben

Sobald die letzte Kreditrate beglichen ist, beginnt eine Frist von drei Jahren. Nach Ablauf der Frist wird der Kredit endgültig aus Ihrer Schufa-Akte gelöscht. Ist bei der Rückzahlung alles ordnungsgemäß gelaufen, dann kann der Eintrag von Vorteil für Sie sein. Schließlich haben Sie bewiesen, dass Sie Ihren Zahlungsverpflichtungen zuverlässig nachkommen.