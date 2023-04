Wir haben nachgerechnet Modellrechnungen zum Traum vom Eigenheim: So lassen sich hohe Bauzinsen kompensieren.

A A A

Der Immobilienmarkt befindet sich seit letztem Jahr in einem starken Wandel. Käufer müssen für Kredite mittlerweile rund vier Prozent Zinsen bezahlen, Tendenz steigend. Aber: Der ursprüngliche Bietermarkt entwickelt sich auch wieder zunehmend zu einem Markt, der für sinkende Immobilienpreise sorgt und Preisnachverhandlungen bei Käufen zulässt. Warum ist das so?

Sinkende Nachfrage

Baukosten und Zinsen für Immobilienfinan-zierungen sind in den letzten 14 Monaten erheblich gestiegen. Zusätzlich senkt die hohe Inflation bei vielen Kaufwilligen das monatliche verfügbare Budget für Finanzierungsraten. Viele Entschlossene haben den Traum der eigenen vier Wände erstmal auf Eis gelegt und reißen den Verkäufern die Immobilienangebote nicht mehr wie gewohnt aus den Händen. Die Käufer stehen nicht mehr Schlange, die Nachfrage sinkt und auf dem Markt sind wieder mehr vakante Immobilienangebote verfügbar. „Die Nachfrage bleibt vor allem in den Städten zwar auf einem hohen Niveau, aber auch hier wird das Angebot an Immobilien immer größer“, so Ingo Foitzik, Geschäftsführer Baufinanzierung bei CHECK24. „Ich habe mit einem großen Makler gesprochen, der aktuell viermal so viele Immobilien im Angebot hat wie sonst. Daher wird es auch in den Ballungsgebieten zu Preisreduzierungen kommen, wenn ein Verkäufer schnell verkaufen möchte.“