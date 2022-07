Preise und Zinsen steigen Drei Tipps - so erkennen Verbraucher eine passende Immobilie

Steigende Bauzinsen: Warum Käufer und Bauherren zügig handeln müssen

Ist eine passende Immobilie gefunden, ist für Käufer und Bauherren schnelles Handeln gefragt. Auch wenn die Bauzinsen sich seit Jahresbeginn auf über drei Prozent nahezu vervierfacht haben. „Durch die Leitzinsanhebung der Europäischen Zentralbank im Juli werden die Bauzinsen voraussichtlich weiter steigen. Wer jetzt keine Baufinanzierung abschließt, für den kann es also noch teurer werden“, sagt Foitzik. „Zudem ist der Immobilienmarkt nach wie vor ein Verkäufermarkt. Es gibt also mehr Nachfrage als Angebot. Passende Objekte sind gerade in gefragten Regionen rar.“