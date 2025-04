Gemeinschaftskonto: Und-Konto oder Oder-Konto

Vor- und Nachteile von Und-Konten

Beim Und-Konto können finanzielle Entscheidungen nur mit Einverständnis aller Kontoinhaber getroffen werden. Alle Verfügungsberechtigten müssen gemeinsam entscheiden und sind somit stets über sämtliche Kontoaktivitäten informiert. Auf diese Weise kann beispielsweise nicht gegen den Willen eines Kontoinhabers Geld überwiesen oder ausgezahlt werden.

Im Gegensatz zum Oder-Konto ist das Und-Konto somit eindeutig die sicherere Variante. In der Praxis gestaltet sich die Kontoführung für Privatpersonen allerdings umständlich.

Diese Form des Girokontos richtet sich in erster Linie an Zweckgemeinschaften, die nicht zwangsläufig in einem Vertrauensverhältnis zueinander stehen. Besonders Vereine oder Erbengemeinschaften nutzen das Und-Konto gerne.

Im Todesfall würden die Erben die Position des verstorbenen Kontoinhabers einnehmen und sind infolgedessen gemeinsam mit dem noch lebenden Kontoinhaber des Und-Kontos verfügungsberechtigt.