Kann ich mit der Girocard auch im Ausland bezahlen und Geld abheben?

Kosten bei der Girocard-Nutzung im Ausland

Mit einer Girokarte lässt sich überall in Deutschland und innerhalb der Eurozone kostenlos in Geschäften bezahlen. Beim Bezahlen in einem Geschäft außerhalb der Eurozone erhebt der Kartenanbieter eine prozentuale Gebühr des Umsatzes.

Beim Abheben von Bargeld im Ausland mit einer Girocard fallen in der Regel verschiedene Gebühren an. Die kartenausgebende Bank berechnet meist eine Grundgebühr pro Bargeldabhebung im Ausland. Manchmal kommt zusätzlich zu dieser Gebühr noch ein prozentualer Anteil vom abgehobenen Betrag hinzu. Die ausländische Bank, also der Betreiber des Geldautomaten, erhebt in der Regel eine zusätzliche Gebühr. Diese kann unterschiedlich hoch ausfallen und ist unabhängig vom abgehobenen Betrag. In Ländern, in denen eine andere Währung als der Euro gilt, fallen außerdem Wechselkursgebühren an. Diese Kosten entstehen bei der Umrechnung des abgehobenen Betrags in die Landeswährung.