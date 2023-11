Geld abheben und einzahlen bei Aldi, REWE, Edeka und Co

München, 20.11.2023 | 16:06 | lwe

Zum Geldabheben braucht es längst keine Geldautomaten mehr. Supermärkte, Drogerien, Baumärkte und Tankstellen bieten ihren Kunden diese Funktion kostenlos an der Ladenkasse. Welche Bedingungen dafür gelten, hängt neben dem jeweiligen Geschäft oft auch von der Bank des Kunden ab

Nur Bares ist Wahres – die Deutschen zahlen nach wie vor am liebsten mit Bargeld. Laut Europäischer Zentralbank (EZB) lag der Anteil der Barzahlungen bei Transaktionen an der Ladenkasse im Jahr 2022 bei 59 Prozent. Doch die Zahl der Geldautomaten und Bankfilialen nimmt stetig ab. Seit 2018 verzeichnet die Deutsche Bundesbank einen Rückgang von rund 59.000 auf aktuell 55.000 Automaten.

Umso erfreulicher für die bargeldliebenden Deutschen: Geschäfte ergänzen das immer kleiner werdenden Automatennetz. Bundesweit können Kunden beim Einkauf in Supermärkten und Drogerien kostenlos Bargeld abheben. Der sogenannte „Bargeldservice“ steht bei Aldi Süd, Rewe, Edeka, dm und vielen weiteren Einzelhändlern zur Verfügung. 2022 stiegen die Bargeldabhebungen im Einzelhandel laut des EHI Retail Institutes auf 10,3 Milliarden Euro und lagen damit bei mehr als 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Diese Entwicklung macht den Zugang zu Bargeld für Verbraucher deutlich komfortabler, da sie nicht mehr ausschließlich auf Geldautomaten angewiesen sind.

Ganz ohne Eigennutz sind diese Angebote natürlich nicht. So setzen die Märkte fast immer voraus, dass im Laden auch eingekauft wird. Wer aber ohnehin regelmäßig in einem der entsprechenden Geschäfte shoppt, kann sich den Gang zum Geldautomaten ganz sparen. Vor dem Bezahlvorgang an der Ladenkasse wird der gewünschte Geldbetrag beim Kassenpersonal angefragt und anschließend mit der PIN am Terminal bestätigt. Der Auszahlungsbetrag ist aufgrund einer Vorgabe der Deutschen Kreditwirtschaft immer auf 200 Euro begrenzt. Wie viel eingekauft werden muss, legen die Händler selbst fest. Eine kleine Übersicht: