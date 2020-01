München, 17.1.2020 | 14:56 | awo

Überstunden schieben oder mal länger im Büro bleiben – jeder Arbeitnehmer kennt das. Aber was schreibt eigentlich das Arbeitsrecht vor? Wie lange darf ein Arbeitstag maximal gehen?

Die maximale Stundenanzahl einer Arbeitswoche ist gesetzlich vorgeschrieben

Was sagt das Gesetzt?

Ausnahme mit Beschränkungen

Das Arbeitsrecht ist vor allem dazu da, Arbeitnehmer und ihre Rechte zu schützen. Natürlich ist hier auch die allgemeine Arbeitszeit mit inbegriffen. Durchgehend Überstunden schieben und länger als zehn Stunden arbeiten, das widerspricht den Rechten der Arbeitnehmer. Jeder Arbeitgeber ist nämlich dazu verpflichtet, darauf zu achten, dass eine gewisse Stundenanzahl nicht überschritten wird. Aber wie viele Arbeitsstunden darf ein Tag maximal haben?Das Arbeitsrecht sieht vor, dass Arbeitnehmer maximal acht Stunden am Tag arbeiten dürfen. Auf diese acht Stunden kommt dann noch mindestens eine halbe Stunde Mittagspause. Dauert ein Arbeitstag länger als sechs Stunden, ist eine halbe Stunde Pause verpflichtend. Doch in Ausnahmefällen darf ein Arbeitstag auch schon mal länger gehen. Jedoch müssen auch hier Vorschriften beachtet werden, damit nicht gegen das Arbeitsrecht verstoßen wird.Unter bestimmten Bedingungen ist es legal, dass ein Arbeitstag zehn Stunden beträgt. Vorrübergehend darf eine Arbeitswoche dann anstatt maximal 40 Stunden 60 Stunden betragen. Doch wenn dies der Fall ist, muss der Arbeitnehmer für einen gerechten Ausgleich sorgen und darauf achten, dass in der Folgezeit weniger gearbeitet wird. So soll der Arbeitnehmer trotzdem auf durchschnittlich 40 Stunden die Woche kommen.In 6 Kalendermonaten beziehungsweise 24 Wochen dürfen Arbeitnehmer im Durchschnitt nicht länger als acht Stunden arbeiten. Auch dann nicht, wenn das Unternehmen gerade einen Engpass an Mitarbeitern hat, beispielsweise durch Krankheit.Im Durchschnitt muss die Arbeitszeit laut Arbeitsrecht also auf maximal acht Stunden beschränkt sein. Überschreitet eine Arbeitswoche die 40-Stunden-Grenze, ist seitens des Arbeitgebers für einen Ausgleich zu sorgen. Nicht zu vergessen ist, dass ein Arbeitnehmer bei einer durchschnittlichen Arbeitswoche von 40 Stunden Anspruch auf mindestens 24 Werktage Urlaub hat.