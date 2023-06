Fünf Tipps zur erfolgreichen Umschuldung

Zuerst teuren Dispo und Überziehungskredit umschulden

Wenn Sie Ihr Konto überzogen haben, sollten Sie den teuren Dispokredit so schnell wie möglich umschulden. Das ist immer dann sinnvoll, wenn absehbar ist, dass das überzogene Girokonto in naher Zukunft nicht ausgeglichen werden kann, denn mit neun bis 16 Prozent sind die Zinsen für einen Überziehungskredit um ein Vielfaches höher als bei Ratenkrediten. Mit einer Umschuldung des Dispokredites lässt sich deshalb leicht sehr viel Geld sparen. Für den Verbraucher hat das zudem den Vorteil, dass bei einem Ratenkredit ein fester Tilgungsplan für die Rückzahlung des Darlehens vereinbart wird. So gerät der Kreditkunde nicht in die Situation, das Konto für längere Zeit zu überziehen und damit womöglich in die Schuldenfalle zu geraten.