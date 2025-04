Wie können Direktbankkunden einen Scheck einreichen?



In Zeiten von Online-Banking und digitaler Zahlungsmethoden ist der Scheck immer mehr in den Hintergrund gerückt. Hin und wieder kommt es aber doch vor, dass Bankkunden einen Scheck erhalten. Soll dieser bei einer Direktbank eingereicht werden, ist das Vorgehen ein anders wie bei einer Filialbank. Bei letzterer können Kunden den Scheck direkt am Schalter ihrer Bankfiliale abgeben und auf ihr Girokonto verrechnen oder bei einem Barscheck in bar ausbezahlen lassen. Kunden von Direktbanken steht kein Filialnetz zur Verfügung. Sie können also nicht einfach zum nächsten Bankschalter gehen, um sich vor Ort den Scheck verrechnen zu lassen. Wie lösen diese Kunden also ihren Scheck ein?