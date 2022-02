Check24 Expertengespräch Baufinanzierung für junge Leute - so klappt´s

A A A

Finanziell vorbereitet ins Eigenheim - früh Geld ansparen

Wenig Eigenkapital vorhanden - was dann?

Unsere Experten im Kurzporträt

Die Nachfrage nach Häusern und Wohnungen bleibt ungebremst. Für Spareinlagen verlangen Banken zum Beispiel immer häufiger Verwahrentgelte (Negativzinsen) und Anleger suchen Investitionsmöglichkeiten. So manch einer hat durch Homeoffice die eigenen vier Wände infrage gestellt und andere benötigen mehr Platz, weil die Familienplanung an Fahrt aufgenommen hat. Die Gründe sind so vielfältig wie das Leben selbst.​„Die Immobilienpreise sind in den letzten Jahren immer weiter angestiegen. Das macht es nicht nur, aber vor allem auch für junge Familien und Paare nicht gerade einfacher, eine für sie passende Immobilie zu finden“, weiß Ingo Foitzik, Geschäftsführer Baufinanzierungen bei CHECK24. Auf der anderen Seite machen diedas Vorhaben weiterhin äußerst attraktiv. Wir haben bei den Baufinanzierungsexpertenvon dervon derundvonnachgefragt, welche Tipps sie vor allem jungen Leuten für ihren Traum von den eigenen vier Wänden an die Hand geben können. Häuser und Wohnungen werden ja schon lange auch Betongold genannt. Für junge Familien und Paare sind die horrenden Preise aber nur die eine Hürde. Die andere Herausforderung ist es, überhaupt noch attraktive Immobilienangebote zu finden. „Jungen Familien rate ich zum Beispiel, sich auch malumzuschauen“, rät Thomas Hein. Denn wie der Experte der ING sagt, „wenn die Infrastruktur mit Einkaufen, Kinderbetreuung und Verkehrsanbindung passt und der Arbeitsplatz im Homeoffice gesichert ist, lässt sich hier nicht selten einiges an Geld sparen.“Robert Annabrunner von der Deutschen Bank sieht das ähnlich und bringt alsebenfalls das Umland gerade für Großstädter ins Spiel: „Wichtig ist es, sich vorab gut über den Wunschstandort von Haus oder Wohnung und das Umfeld zu informieren und regionale Preisunterschiede in die persönliche Kalkulation einzubeziehen. In vielen deutschen Großstädten laufen die Immobilienpreise den Mieten davon. Kaufen ist dort die teurere Option . Oft bieten sich beispielsweise im Umland gute Chancen, beim Umzug von einer Mietwohnung in die eigenen vier Wände sogar Geld zu sparen und durch den Kauf zudem private Altersvorsorge zu betreiben.“Ein Blick ins Umland hilft jungen Paaren und Familien bei der Suche nach passendem Eigentum. Was können künftige Käufer aber tun, bis die gewünschte Immobilie gefunden ist? „Wer noch nicht genau weiß, an welchem Ort er sich später niederlassen möchte oder welche Immobilie es genau sein soll, sollte vor allem“, findet Ingo Foitzik. „Denn das Geld kann später dazu verwendet werden, die Nebenkosten bei einem Immobilienkauf wie zum Beispiel die Grunderwerbsteuer, die Notarkosten und die Maklercourtage abzudecken. Zusätzlich belohnen es Banken auch mit günstigen Zinsen , wenn Kreditnehmer bei einer Baufinanzierung Eigenkapital mitbringen.“ Auch Robert Annabrunner findet dasessenziell und gibt gleich noch Tipps, wie das gelingen kann: „Wer den Kauf oder Bau einer Immobilie für die Zukunft plant oder sich noch nicht konkret entschieden hat, sollte frühzeitig Eigenkapital ansparen. Das funktioniert zum Beispiel mit einem. Durch Wohnungsbauprämie, vermögenswirksame Leistungen und den Wohn-Riester kann man hier zudem noch zusätzlich Förderungen mitnehmen.“„Speziell junge Familien mit wenig Eigenkapital sollten sich die staatliche Förderung sichern. Die KfW-Bank, aber auch die Landesförderbanken und Kommunen unterstützen Familien bei Immobilienfinanzierungen mit zinsgünstigen Darlehen und Zuschüssen“, sagt Annabrunner.Die Bauzinsen haben bereits deutlich angezogen und waren im Februar 2022 immerhin schon 26 Prozent höher als noch vor einem Jahr. Wir haben mit den Experten in diesem Beitrag darüber gesprochen, ob in Deutschland eine Zinswende kurz bevorsteht. Denn selbst wenn sich die Konditionen für Immobilienkredite derzeit immer noch auf einem niedrigen Niveau befinden, bedeuten steigende Zinsen für Baufinanzierungen einen höheren finanziellen Aufwand für denjenigen, der sie bezahlen muss. Thomas Hein rät daher dazu, auch eine lange Zinsbindung für die Baufinanzierung in Betracht zu ziehen. Er sagt, „die Niedrigzinsphase wird nicht ewig anhalten, – da kann es sinnvoll sein, sich den aktuell niedrigen Zins auf lange Zeit zu sichern.“ Und wie geht das?Robert Annabrunner rechnet vor: „Grundsätzlich sollte man immer eine lange Zinsbindungszeit mit einem möglichst hohen Tilgungssatz wählen. Das sorgt für Unabhängigkeit von den Entwicklungen des Zinsmarktes. Je höher der Tilgungssatz, umso kürzer ist die Kreditlaufzeit und umso niedriger sind die gesamten Zinskosten. Um auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein, ist es dann auch wichtig, sich auch flexible Regelungen wie Sondertilgungsoption und das Recht auf Änderung des Tilgungssatzes vertraglich zu sichern.“Auch Thomas Hein hat zum Abschluss noch einenund rät, „sich beim Bau oder Erwerb von einem Energieberater beraten lassen.“ Machen die das Vorhaben nicht noch einmal extra teuer? Der Experte findet nicht: „Energetische Maßnahmen sind oft nur auf den ersten Blick teuer und machen sich – mit den entsprechenden Förderungen und künftigen Energieeinsparungen – oft ganz schnell bezahlt. Auch mit Blick auf eine künftige Wertsteigerung der Immobilie.“



Robert Annabrunner ist seit 2021 Leiter des Drittvertriebs bei der Privatkundenbank der Deutschen Bank. In dieser Funktion verantwortet er das Kooperationsgeschäft für die Marken Deutsche Bank, DSL Bank und BHW. Der erfahrene Betriebswirt und Bankkaufmann ist seit Jahrzehnten in der Branche tätig und Experte für Kredite und Baufinanzierungen.







Thomas Hein ist seit 2019 Leiter des Vertriebs Immobilienfinanzierung bei der ING und ist für das Vermittler- und Direktgeschäft von Deutschlands größter Direktbank verantwortlich. Der Bankkaufmann und diplomierte Betriebswirt verfügt über jahrelange Erfahrung und ist ausgewiesener Fachmann für alle Fragen rund um Baufinanzierungen.







Ingo Foitzik ist seit 2014 Geschäftsführer Baufinanzierung bei CHECK24 und seit 22 Jahren bei Deutschlands größtem Vergleichsportal tätig. Dabei ist er verantwortlich für die Angebote im CHECK24 Baufinanzierungsvergleich und Spezialist für Baufinanzierungen sowie für die digitale Vermittlung von Finanzprodukten.