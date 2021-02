Ökostrom Pläne zur Abschaffung der EEG-Umlage werden konkret

Schon länger plant die Bundesregierung die Ökostrom -Umlage abzuschaffen und den Ausbau grüner Kraftwerke anders zu gestalten. So könnte es endlich gelingen, die Strompreise für Verbraucher und Unternehmen zu senken. Die CDU will die Erneuerbaren künftig über Green Bonds also über Wertpapiere und Unternehmensanleihen finanzieren. Die EEG-Umlage soll so von Jahr zu Jahr geringer werden und bis 2025 ganz abgeschafft werden. Besonders der CDU-Bundestagsabgeordneter Philipp Schröder möchte neue Finanzierungskonzepte vorantreiben. Schröders Ziel ist es, Deutschland zum weltweit günstigsten Ökostrom-Markt für Industrien zu machen. Die Strompreise für die Industrie müssen demnach sinken, damit Deutschland wettbewerbsfähig bleibt. Gleichzeitig soll die Erneuerbare-Energien-Branche einen Aufschwung erleben. Für Verbraucher wäre der Wegfall der EEG-Umlage eine Entlastung um 30 Prozent.