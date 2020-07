Ökostrom-Ausbau 21 Prozent mehr Windenergie auf der Nordsee

Mit dem Ökostrom der im ersten Halbjahr in den Windkraftanlagen auf der Ostsee produziert wurde, kommt der deutsche Windstrom insgesamt auf 13,73 TWh. Das sind gut 11,65 TWh mehr als 2019. Knapp 19 Prozent des Windstroms in Deutschland wird in Offshore-Anlagen produziert. Die vermehrte Windstrom-Einspeisung wurde nicht nur durch gute Witterungsbedingungen ausgelöst, sondern auch die Anzahl der Windkraftanlagen ist den letzten zwölf Monaten gestiegen. Wenn alle 1.270 Windkraftanlagen in der Nordsee laufen würden, könnten sie 6,7 Gigawattstunden Ökostrom produzieren. Damit könnten fast sieben Millionen Haushalte mit grünem Strom versorgt werden. Damit die Windkraftanlagen in Deutschland ihr volles Potenzial ausschöpfen können, müssen die Übertragungsnetze weiter ausgebaut werden. Der Netzbetreiber Tennet investiert deswegen für den Netzausbau in Deutschland und in den Niederlanden 20 Milliarden Euro.