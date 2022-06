Klimaschutz G7-Staaten unterstützen Klimaclub von Kanzler Scholz

In der Abschlusserklärung des G7-Treffens in Elmau erklärten sich die G7-Partner bereit, die Idee eines Klimaclubs des Bundeskanzlers Olaf Scholz umzusetzen. Der Club soll die Minderung der Treibhausemissionen vorantreiben.

Gemeinsam mit ärmeren Ländern will die G7 Emissionen reduzieren.

Idee des internationalen Klimaclubs ist, dass sich G7-Staaten mit anderen Ländern zusammenzuschließen, die dem Pariser Klimaabkommen nahestehen. Gemeinsam sollen Emissionen gemessen und erfasst werden, um anschließend an ihrer Reduktion zu arbeiten. Mit Energiepartnerschaften sollen die reicheren G7-Staaten, ärmeren Ländern dabei helfen, eine klimafreundlichere Wirtschaft aufzubauen. So soll unter anderem verhindert werden, dass die Industrie in andere Länder verlagert wird, in dem weniger strenge Klimaschutzauflagen herrschen. Gemeinsam mit Partnerinnen jenseits der G7 sollen die Klimaziele überall auf der Welt vorangebracht werden. Mit dem Klimaclub soll das Klimaziel des Pariser Abkommens aus dem Jahr 2015 noch erreicht werden. Hier haben sich die G7-Staaten verpflichtet, die Erderwärmung unter zwei Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu halten. Daran halten die Staaten trotz der Energiekrise durch den Ukraine-Krieg fest, wie es im Abschlussbericht des G7-Treffens heißt.