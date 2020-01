Strompreise Strompreise so hoch wie noch nie

Rund 70 Prozent der Stromgrundversorger erhöhen die Strompreise oder haben es bereits getan – durchschnittlich um 5,6 Prozent. Ein Wechsel zu einem Alternativanbieter kann die Stromkosten senken.

Stromkosten klettern 2020 weiter nach oben.