Strompreise Strompreisbremse soll im Januar kommen

Nimmt man einen aktuellen durchschnittlichen Strompreis von 48,0 ct. pro kWh an, wird eine Familie (Verbrauch: 5.000 kWh) im Jahr um 320 € entlastet. Ein Single mit einem Verbrauch von 1.500 kWh würde um 96 € entlastet werden. Die Versorger sollen die Differenz zwischen dem zu zahlenden Marktpreis und der Deckelung als Entlastung direkt mit dem monatlichen Abschlag verrechnen. Auch für Industriebetriebe plant die Bundesregierung eine Strompreisbremse. Sie sollen einen garantierten Nettopreis von 13 ct. pro kWh für 70 % des vorangegangenen Verbrauchs bekommen. Dieser soll sich am Jahresverbrauch für das Jahr 2021 bemessen. Die Strompreisbremse wird bei Verbraucher*innen und Industrie zwar für Entlastungen sorgen, die fortlaufenden Preiserhöhungen werden aber nicht vollumfänglich abgefedert.Die Kosten für Strom lagen mit im Schnitt 2.187 € im Oktober 41 % über dem Vorjahresmonat (1.556 €). Auch der Strompreis an der Börse bewegt sich auf hohem Niveau, ist jedoch im Oktober weiter gesunken. Im September des aktuellen Jahres kostete eine Megawattstunde 346 €, im Oktober 152 € – minus 56 % zum Vormonat. Im Oktober 2021 wurden lediglich 137 € fällig – ein Plus von 11 % zum Vorjahr (Leipziger Strombörse EEX Day Ahead volumengewichtet).