Strompreise Hohe Strompreise für Neukunden in der Grundversorgung

Insgesamt haben Stromgrundversorger in 682 Fällen bereits Preise erhöht oder Erhöhungen angekündigt. Im neuen Jahr heben 409 Versorger die Preise an. Im Durchschnitt betragen die Preiserhöhungen 68,1 Prozent und betreffen 4,3 Millionen Haushalte. Für einen Musterhaushalt mit einem Verbrauch von 5.000 kWh bedeutet das zusätzliche Kosten von durchschnittlich 1.114 Euro pro Jahr.

Die Preise für Neukunden in der Grundversorgung sind teilweise teurer als für Bestandskunden.

Die Preise für Neukunden in der Grundversorgung sind teilweise teurer als für Bestandskunden.

"Die aktuellen Gaslieferungen aus den USA entschärfen die Situation auf dem Energiemarkt etwas, wie nachhaltig die Entwicklung ist, wird sich zeigen."

Steffen Suttner, Geschäftsführer Energie CHECK24

295 dieser Grundversorger haben neue Tarife ausschließlich für Neukunden eingeführt. Hier wurden die Strompreise um durchschnittlich 109,5 Prozent angehoben (+1.792 Euro). Diese Preise unterscheiden sich deutlich von denen der Bestandskunden. Verbraucherschützer kritisieren dieses Vorgehen. Eine Aufteilung in Neukunden und Bestandskunden widerspräche demnach dem Verständnis eines liberalen Energiemarktes. Gleichzeitig zeigen sich leichte Entspannungen auf dem Energiemarkt. So hat der Börsenstrompreis in den vergangenen Tagen aufgrund der Gaslieferungen aus den USA nachgegeben. Im Januar 2022 kostet eine Megawattstunde 115,14 Euro (Stand 7.1.). Im Dezember des Vorjahres wurde noch ein Rekordpreis von 216,85 Euro fällig – ein Minus von 47 Prozent. Im Januar 2021 kostete die Megawattstunde durchschnittlich 55,15 Euro. 43 Stromgrundversorger senken die Preise zum Jahreswechsel um durchschnittlich 2,2 Prozent. Davon profitieren rund 1,3 Mio. Haushalte. Im Schnitt spart ein Musterhaushalt (5.000 kWh) 35 Euro im Jahr. Auch die EEG-Umlage ist zum 1.1. 2022 von 6,5 auf 3,7 Ct. pro Kilowattstunde gesunken. Ein Musterhaushalt mit einem Verbrauch von 5.000 kWh zahlt dadurch knapp 167 Euro weniger für die Finanzierung des Ausbaus der erneuerbaren Energien.