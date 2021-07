Peter Altmaier rechnet für das Jahr 2030 in der Bundesrepublik mit einem etwa etwa zehn Prozent höheren Stromverbrauch als bisher angenommen. Eine Abschätzung ist wichtig, da so der zusätzlichen Bedarf an Erneuerbaren Energien prognostiziert werden kann. Sowohl der Ausbau der Elektromobilität als auch die Vielzahl an elektrischen Wärmepumpen treibt den Strombedarf nach oben. Das muss bei dem Ausbau der Erneuerbaren Energien berücksichtigt werden, wollen die Klimaziele dennoch erreicht werden. Die Großhandelsbörse in Leipzig verzeichnet die höchsten Strompreise seit mehr als einem Jahrzehnt. Einige Politiker warnen, dass die Industrie darunter leiden könnte. Auch eine Welle von Stromerhöhungen für Privatverbraucher könnte im Herbst die Folge sein. Vebraucher sollten beim Strom unbedingt die Preise vergleichen und einen Stromvergleich durchführen.