Strompreis Verbraucher tragen selbst Schuld an hohen Strompreisen

Verbraucher in Deutschland werden weiterhin von hohen Strompreisen belastet. Doch die eigentliche Überraschung liegt darin, dass viele Verbraucher deutlich mehr zahlen, als sie müssten. Grund dafür ist, dass sie immer noch in der teuren Grundversorgung verharren, anstatt zu günstigeren Alternativanbietern zu wechseln.Laut aktuellen Daten liegt der durchschnittliche Kilowattstundenpreis in der Grundversorgung bei alarmierenden 43,5 Cent, während Alternativanbieter im Schnitt nur 27,3 Cent verlangen. Bei einem jährlichen Verbrauch von 5000 kWh können Verbraucher somit bis zu 810 € pro Jahr sparen, wenn sie rechtzeitig wechseln.Experten raten Verbrauchern daher dringend dazu, ihren Stromanbieter jährlich zu überprüfen und gegebenenfalls zu wechseln , um ihre Stromkosten zu senken. Die Bequemlichkeit, in der Grundversorgung zu bleiben, kann sich schnell als teure Entscheidung erweisen. Wer jetzt handelt, kann seine Ausgaben deutlich reduzieren und von günstigeren Tarifen profitieren.