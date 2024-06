Strompreis Strompreis im Juni 2024: Bis zu 814 € teurer im Grundversorgungstarif

Die Strompreise in Deutschland haben sich zum 1. Juni 2024 im Durchschnitt bei 36,36 Cent pro Kilowattstunde (kWh) eingependelt. Allerdings zeigt sich eine erhebliche Preisdifferenz zwischen den verschiedenen Tarifen. Verbraucher, die in der Grundversorgung sind, zahlen im Durchschnitt 43,44 Cent pro kWh, was deutlich über dem Durchschnitt liegt.Im Gegensatz dazu bieten alternative Stromanbieter Tarife an, die mit 27,16 Cent pro kWh erheblich günstiger sind. Diese Differenz wirkt sich besonders auf Familien mit hohem Stromverbrauch aus.Eine Familie, die jährlich etwa 5.000 kWh Strom verbraucht, zahlt bei einem Grundversorgungstarif rund 2.172 € pro Jahr. Entscheidet sich dieselbe Familie jedoch für einen alternativen Anbieter, belaufen sich die Stromkosten nur auf etwa 1.358 € jährlich. Dies bedeutet eine jährliche Ersparnis von 814 €.In Zeiten steigender Lebenshaltungskosten können solche Einsparungen für viele Familien eine erhebliche finanzielle Entlastung bedeuten. Es lohnt sich also, die regelmäßig einen Strompreisvergleich vorzunehmen und zu hinterfragen, ob ein Stromanbieterwechsel sinnvoll ist.