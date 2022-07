Strompreis Strom sparen um Stromrechnung zu senken

Warum Strom sparen gerade jetzt besonders sinnvoll ist? Die Handelspreise für Strom und Gas befinden sich infolge der Energiekrise auf einem Rekordniveau. Zudem wird der Wegfall der EEG-Umlage ab dem 1. Juli Verbraucher voraussichtlich nicht genug entlasten. Um gegen die steigenden Stromkosten vorzugehen, lässt sich allerdings eins machen: Strom sparen. Darüber hinaus schreitet die Klimakrise weiter voran und mit einem geringeren Stromverbrauch kann ein kleiner Beitrag gegen den Klimawandel geleistet werden. Eine Sparbrause in der Dusche, energieeffiziente Geräte, das Trocknen von Wäsche an der Luft, der Umstieg auf LEDs, das Erhitzen von Wasser im Wasserkocher statt im Kochtopf, die Umluft-Programm-Nutzung des Backofens – all das kann die Stromrechnung reduzieren.