Strompreis Historisch niedrige Strompreise im Februar 2024

Steffen Suttner, Geschäftsführer Energie bei CHECK24

Eine durchschnittliche vierköpfige Familie mit einem Stromverbrauch von 5.000 kWh zahlt im Februar 2024 im Schnitt 1.811 Euro – ein Rückgang um 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im Februar 2023 musste dieselbe Musterfamilie noch 2.148 Euro für ihre Stromrechnung aufbringen.Noch beeindruckender sind die Preise bei alternativen Anbietern. Hier zahlt ein durchschnittlicher vierköpfiger Haushalt lediglich 1.390 Euro, was 27,8 Cent je Kilowattstunde entspricht. Diese Preise liegen nur vier Prozent über den Tarifen vom Februar 2019, als 1.341 Euro für 5.000 kWh fällig waren.Ein entscheidender Vorteil für Kund*innen bei alternativen Stromanbietern ist die Sicherheit vor steigenden Preisen aufgrund höherer Netzentgelte. Die Preisgarantien der Alternativanbieter decken die potenziellen Erhöhungen ab, während in der Grundversorgung diese Garantien fehlen.Im Gegensatz dazu zahlt ein Musterhaushalt mit 5.000 kWh Verbrauch in der Grundversorgung durchschnittlich 2.144 Euro. Aufgrund der anstehenden Steigerungen bei den Netznutzungsentgelten werden in den nächsten Wochen die Preise der Grundversorger weiter ansteigen.Ein Wechsel zu alternativen Anbietern ist daher nicht nur eine finanziell lohnende Entscheidung, sondern auch eine Möglichkeit, den steigenden Kosten in der Grundversorgung zu entkommen. Bereits jetzt kann eine vierköpfige Familie durch diesen Wechsel im Schnitt beeindruckende 754 Euro pro Jahr sparen. Verbraucher haben somit die Möglichkeit, von den historisch niedrigen Strompreisen zu profitieren und gleichzeitig ihren Geldbeutel zu entlasten."In den kommenden Monaten wird es zu weiteren Preisanpassungen bei den Grundversorgern kommen. Deshalb sollten Verbraucher*innen jetzt aktiv werden und den Anbieter wechseln. Die Tarife alternativer Anbieter zeigen, dass Strom nicht mehr teuer sein muss und die Zeiten von extrem hohen Strompreisen vorbei sind."