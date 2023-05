Strom Norwegen will Energieüberschuss behalten: Streit um Export von Strom und Wasserstoff nach Deutschland

Norwegen hat in den letzten Jahren eine Vorreiterrolle in Sachen erneuerbare Energien eingenommen. Doch nun gibt es Streit über den Export von norwegischem Strom und Wasserstoff nach Deutschland. Immer mehr Norweger*innen fordern, dass ihr Land den Überschuss an Energie und Wasserstoff selbst nutzen sollte.

Protest gegen den Energieexport: Immer mehr Norwegerinnen und Norweger fordern, dass ihr Land den Überschuss an Energie und Wasserstoff selbst nutzen sollte.

Norwegen hat große Pläne in Sachen erneuerbare Energien. Das skandinavische Land ist führend in der Produktion von Wasser- und Windenergie. Doch nun gibt es Streit über den Export von Energie und Wasserstoff nach Deutschland. Insbesondere der geplante Bau einer Wasserstoffpipeline stößt auf Kritik.



Der Vorsitzende der Grünen, Robert Habeck, hatte im März dieses Jahres vorgeschlagen, eine Wasserstoffpipeline von Norwegen nach Deutschland zu bauen. Das Vorhaben stieß bei vielen Norwegern auf Ablehnung. Unter dem Motto "Das ist unser Wind" fordern sie, dass Norwegen den Überschuss an Energie und Wasserstoff selbst nutzen sollte.



Die Kritiker befürchten, dass der Export von Energie und Wasserstoff nach Deutschland zu höheren Strompreisen und einem Verlust der Energiesicherheit in Norwegen führen könnte. Außerdem wird kritisiert, dass der Bau der Pipeline negative Auswirkungen auf die Umwelt und den Fischfang haben könnte.



In den letzten Wochen hat der Widerstand gegen den Energieexport zugenommen. Immer mehr Norwegerinnen und Norweger fordern, dass ihr Land den Überschuss an Energie und Wasserstoff selbst nutzen sollte. Die norwegische Regierung hat bisher an ihren Plänen festgehalten, doch der öffentliche Druck nimmt zu.



Es bleibt abzuwarten, ob die Bedenken der Bürgerinnen und Bürger gehört werden und welche Auswirkungen das auf die Exportpläne haben wird. Der Konflikt um den Energieexport zeigt, dass die Energiewende nicht nur technologische Herausforderungen mit sich bringt, sondern auch politische und gesellschaftliche Konflikte auslöst.