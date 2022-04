Energieverbrauch Stromverbrauch in Niedersachsen am höchsten

Haushalte in Niedersachsen und im Saarland verbrauchen am meisten Strom. Dies sind zwei der Ergebnisse einer aktuellen CHECK24-Auswertung. Im Schnitt benötigen sie 3.322 kWh beziehungsweise 3.307 kWh Strom pro Jahr. Und das, obwohl die Anzahl von Personen je Haushalt dort im bundesweiten Vergleich im Mittelfeld liegt.

Die Stromkosten sind gegenüber 2021 um 35 Prozent gestiegen.