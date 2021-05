Mit den Stimmen von CDU/CSU, SPD und Grünen hat der Verkehrsausschuss des Bundestags den Entwurf für ein Schnellladegesetz auf den Weg gebracht. Am Donnerstag hat der Bundestag den Entwurf dann verabschiedet. Da die Ladeinfrastruktur in Deutschland nach wie vor weiter ausgebaut werden muss angesichts der zunehmenden Anzahl an E-Autos , sieht das Gesetz eine finanzielle Förderung in Höhe von knapp zwei Milliarden Euro für Ladestationen vor. So sollen zunächst 1000 neue Standorte geschaffen werden, an welchen Autostrom getankt werden kann. Zwischen Ladestationen soll ein maximaler Abstand von 15 bis 30 Kilometer erreicht werden.